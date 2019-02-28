«Она часто выпивает - малолетки ей воспользовались»: Родственник рассказал об уборщице омского интерната, совратившей подростков

Напомним, эта странная история произошла в адаптивной школе-интернате в поселке Полтавка Омской области. 32-летняя уборщица учебного заведения Снежана Борисова (имя и фамилия изменены) решила сделать двоим воспитанникам, скажем так, специфический подарок на 23 февраля - себя. Женщина по очереди вступила в интимную связь с парнями 14 и 15 лет. Горячая сотрудница интерната, видимо, настолько впечатлила подростков, что они начали хвастаться перед одноклассниками. Вскоре новость облетела весь интернат и дошла до воспитателей.

Первой обо всем узнала педагог-психолог - она и обратилась в полицию.

- Дети у нас живут круглосуточно, все случилось на выходных, когда меня не было, - рассказала «Комсомолке» Ирина Леонидовна. - Подробностей пока не знаю, идет проверка.

Тем временем, следователи натолкнулись на новые забавные подробности этого дела. Вероятно, подростки были не единственными кавалерами, которых Снежана «поздравила» с Днем защитника Отечества. В тот же вечер любвеобильная уборщица встретилась с еще одним сельчанином. На этот раз - совершеннолетним. Но с мужчинами Борисовой категорически не везло. Этот воздыхатель не стал рассказывать о подробностях встречи, зато обокрал ее. Оказывается, сразу после случившегося женщина написала заявление в полицию, что у нее пропал сотовый. На след воришки вышли довольно быстро. В краже как раз подозревают приятеля Борисовой.

Впрочем, сейчас это совсем не главная ее головная боль. Дело уже передано из полиции в Следственный комитет.

- Все подробности случившегося будут установлены после проверки, - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова.

В отношении уборщицы уже возбудили два уголовных дела по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Женщине светит до 4 лет лишения свободы.

Кроме того, Борисова одна воспитывает маленького сына. После случившегося ее могут лишить родительских прав. Вероятно, будут к ней серьезные вопросы и в интернате. Место уборщицы она точно потеряет, а вот найти новую работу на селе, да еще и с ее «славой», будет очень сложно.

- Она была замужем за моим двоюродным братом, - рассказал бывший родственник Борисовой на условиях анонимности. - Но они давно разошлись. Жить было невозможно, потому что Снежана начала часто выпивать. А вообще я ее помню скромной деревенской девушкой. Не думаю, что она так сильно могла измениться за несколько лет. Предполагаю, что все произошло по пьяной лавочке. Малолетки сейчас шустрые и ушлые. Скорее всего, они просто ей воспользовались.

Свою версию случившегося женщина прямо сейчас излагает следователям.