2019-08-14T15:11:27+03:00
Происшествия

32-летней уборщице омского интерната за секс с воспитанниками грозит до 15 лет колонии

Женщину обвиняют в связи сразу с двумя подростками
Анна МИКУЛА
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Женщине теперь грозит до 15 лет колонии. Фото: «Одноклассники»Женщине теперь грозит до 15 лет колонии. Фото: «Одноклассники»
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Напомним, все произошло на 23 февраля. 32-летняя уборщица из Полтавского коррекционного интерната пригласила к себе в гости двоих воспитанников – подростков 14 и 15 лет. И преподнесла им довольно странный подарок на мужской праздник – себя. Парни обо всем проболтались друзьям, история дошла до руководства учебного заведения. Уборщицу уволили.

Кроме того, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении двух лиц).

– Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки сведений, размещенных в средствах массовой информации, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Законом за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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Все более неожиданными подробностями обрастает история с совращением 32-летней уборщицей Полтавской адаптивной школы-интерната Снежаной Борисовой (имя и фамилия изменены), совратившей двоих воспитанников - мальчиков 14 и 15 лет. (Далее...)

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Напомним, эта странная история произошла в адаптивной школе-интернате в поселке Полтавка Омской области. 32-летняя уборщица учебного заведения Снежана Борисова (имя и фамилия изменены) решила сделать двоим воспитанникам, скажем так, специфический подарок на 23 февраля - себя. Женщина по очереди вступила в интимную связь с парнями 14 и 15 лет. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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