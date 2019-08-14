32-летней уборщице омского интерната за секс с воспитанниками грозит до 15 лет колонии

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-14T15:11:27+03:00

Женщине теперь грозит до 15 лет колонии. Фото: «Одноклассники»

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Напомним, все произошло на 23 февраля. 32-летняя уборщица из Полтавского коррекционного интерната пригласила к себе в гости двоих воспитанников – подростков 14 и 15 лет. И преподнесла им довольно странный подарок на мужской праздник – себя. Парни обо всем проболтались друзьям, история дошла до руководства учебного заведения. Уборщицу уволили.

Кроме того, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении двух лиц).

– Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки сведений, размещенных в средствах массовой информации, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Законом за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU