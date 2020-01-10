Избитая 15-летней дочерью и ее приятелем омичка перед смертью пыталась сама себе вызвать скорую

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:52:57+03:00

Девочка жестоко расправилась с матерью, которая запрещала ей встречаться с парнем

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Убийство в малосемейке в городке Нефтяников произошло в ночь на 31 декабря. 43-летняя Елена Романова (имена и фамилии изменены) вернулась домой с вахту и застала 15-летнюю дочь в спящей в постели с 18-летним парнем. Женщина начала его прогонять, в итоге завязалась драка. Парочка влюбленных, которым женщина запрещала встречаться, забила ее насмерть молотком и ножом.

Несмотря на жуткие травмы, Елена успела выбраться в общий тамбур и начала звать соседей на помощь.

– Все произошло поздно ночью, мы спали и услышали крики только в коридоре, но сразу побоялись выйти – вдруг этот человек с ножом накинулся бы на нас, – вспоминает соседка женщины Галина. – Мы вызвали скорую и полицию и вышли только, когда они приехали. В это время Елена была еще жива и пыталась сама себе вызвать скорую.

Покалеченная женщина скончалась в больнице. Дочь и ее парень на время следствия находятся в изоляторе. Также девушке предстоит психиатрическая экспертиза.

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В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU