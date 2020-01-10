«Меня даже замутило, когда я увидела, как ее покалечили»: Соседка омички, убитой 15-летней дочерью, рассказала подробности

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:52:40+03:00

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«Комсомолка» побывала в доме на окраине Омска, где в ночь на 31 декабря произошла трагедия. Напомним, 43-летняя Елена Романова (имена и фамилии изменены) вернулась с работы раньше положенного срока и увидела свою 15-летнюю дочь Люду спящей в обнимку с 18-летним парнем Лешей. Женщина возмутилась и начала выгонять молодого человека из дома.

Позже Алексей расскажет следователям, что якобы женщина первой схватила на кухне нож и пыталась напасть на него. Но версия самообороны пока слабо объясняет, зачем парочка добивала уже лежавшую женщину ударами в спину. В общей сложности ножом и молотком дочка вместе со своим приятелем нанесли ей около 30 ранений. От полученных травм Елена скончалась в больнице.

– Мы услышали крики. Лена кричала в нашем общем тамбуре и умоляла о помощи. Я посмотрела в глазок и увидела ее всю в крови, на голове травмы... Честно говоря, меня чуть не вырвало, я такого никогда в жизни не видела. При этом Лена пыталась сама себе вызвать скорую, – рассказала сайту «Комсомольская правда» подробности соседка Романовых Галина. – Но открывать дверь мы побоялись, мало ли кто там еще в подъезде.

При этом Галина рассказывает, что девочка, стоя над телом умиравшей матери, просила медиков в первую очередь помочь ее парню, который ушибся во время драки.

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В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры (далее)

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– Диван у нас с краю стоит, – говорит Алексей. – Она меня схватила за уши и давай тянуть. Стянула на пол. Потом начались (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU