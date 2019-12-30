«У Димы в планах была карьера и свадьба»: Родные омича, обвинившего полицию в подбросе наркотиков, не верят в его суицид

СЕГОДНЯ 06:17 2019-12-30T06:17:08+03:00

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Уже несколько дней дело «Дмитрия Федорова» обсуждает не только весь Омск, но и многие федеральные СМИ. 25-летний сибиряк в ролике в соцсетях обвинил полицию в подбросе наркотиков, после чего его нашли мертвым на рельсах. Сейчас его близкие пытаются доказать невиновность Федорова. Они не верят в суицид парня и подозревают силовиков в беспределе. Интересы Дмитрия Федорова родные отстаивают в соцсетях.

- Никто из его близких или знакомых даже на секунду не сомневался в том, что Дмитрий не причастен к совершению того преступления, в котором его хотели обвинить. У Дмитрия были свои планы на жизнь: музыка, карьера и свадьба с любимой девушкой. Распространение наркотиков в крупном размере в них точно не входило, - рассказывает семья парня.

В то же время в полиции стоят на своем: там уверены, что вина омича доказана. После шумихи в УМВД по Омской области экстренно провели брифинг для журналистов. На нем было сообщено, что в качестве доказательств есть скриншоты переписок Дмитрия Федорова в мессенджерах с наркокурьерами. Но пока идет следствие предоставить их СМИ полиция отказалась. Также силовики распространили видео досмотра Федорова, на котором он признается, что найденные наркотики его. Правда, и этот ролик вызвал массу вопросов у омичей.

Напомним, что 18 декабря омич Дмитрий Федоров разместил ролик с заявлением о том, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Через несколько дней парня найдут мертвым на железнодорожных путях. Близкие и родные не верят в суицид или несчастный случай. Омич собирался через несколько часов встретиться со своим адвокатом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/752327" frameborder="0"></iframe> Фрагмент досмотра Дмитрия Федорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU