2019-12-30T06:17:08+03:00
Общество

«У Димы в планах была карьера и свадьба»: Родные омича, обвинившего полицию в подбросе наркотиков, не верят в его суицид

Но у силовиков своя версия
Станислав МУХИН
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Дмитрию было всего 25 лет.Дмитрию было всего 25 лет.Фото: ВКонтакте
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Уже несколько дней дело «Дмитрия Федорова» обсуждает не только весь Омск, но и многие федеральные СМИ. 25-летний сибиряк в ролике в соцсетях обвинил полицию в подбросе наркотиков, после чего его нашли мертвым на рельсах. Сейчас его близкие пытаются доказать невиновность Федорова. Они не верят в суицид парня и подозревают силовиков в беспределе. Интересы Дмитрия Федорова родные отстаивают в соцсетях.

- Никто из его близких или знакомых даже на секунду не сомневался в том, что Дмитрий не причастен к совершению того преступления, в котором его хотели обвинить. У Дмитрия были свои планы на жизнь: музыка, карьера и свадьба с любимой девушкой. Распространение наркотиков в крупном размере в них точно не входило, - рассказывает семья парня.

В то же время в полиции стоят на своем: там уверены, что вина омича доказана. После шумихи в УМВД по Омской области экстренно провели брифинг для журналистов. На нем было сообщено, что в качестве доказательств есть скриншоты переписок Дмитрия Федорова в мессенджерах с наркокурьерами. Но пока идет следствие предоставить их СМИ полиция отказалась. Также силовики распространили видео досмотра Федорова, на котором он признается, что найденные наркотики его. Правда, и этот ролик вызвал массу вопросов у омичей.

Напомним, что 18 декабря омич Дмитрий Федоров разместил ролик с заявлением о том, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Через несколько дней парня найдут мертвым на железнодорожных путях. Близкие и родные не верят в суицид или несчастный случай. Омич собирался через несколько часов встретиться со своим адвокатом.

Фрагмент досмотра Дмитрия Федорова.

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Загадочная смерть 25-летнего омича Дмитрия Федорова активно обсуждается в социальных сетях. Все началось еще 15 декабря. К парню, по его словам, подошли сотрудники Росгвардии. Заявили, что подозревают его в распространении наркотиков. Во время личного досмотра у омича в карманах нашли несколько свертков. Он утверждал (Далее...)

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На записи видно, как из кармана задержанного достают пять свертков, при этом Федоров поясняет, что это наркотики, которые он купил для дальнейшего распространения мелкими партиями. Впрочем, пока даже у следствия (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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