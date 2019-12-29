2019-12-29T18:44:23+03:00
Общество

«Наркотики приобретены для распространения»: Полицейские обнародовали запись досмотра омича, утверждавшего, что свертки ему подбросили

Тем не менее родные Дмитрия Федорова продолжают настаивать, что и запись поддельная [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Дмитрий заявил о беспределе полиции, после чего его нашли мертвым.Дмитрий заявил о беспределе полиции, после чего его нашли мертвым.
Изменить размер текста:

Совсем не новогоднее настроение в эти последние несколько дней у семьи Дмитрия Федорова, которого нашли мертвым на железнодорожных путях в Омске. Основная версия происшедшего – самоубийство. Что стало причиной этого последнего и отчаянного шага молодого человека, сейчас выясняет следствие.

Пока известно только, что 15 декабря Дмитрия задержали в городке Нефтяников. Росгвардейцам он показался похожим на парня, причастного к хищению телефона. Только вот при обыске, по версии силовиков, у него обнаружили куда более серьезные улики – пять свертков с «солью». Записи самого момента задержания у правоохранителей нет. Но нам предоставили другой ролик, снятый уже в присутствии понятых и после того, как на место приехали вызванные росгвардейцами полицейские. Последние и снимали видео.

Федоров сразу заявляет, что у него имеются запрещенные вещества. Далее один из сотрудников проводит досмотр.

– В левом нагрудном кармане обнаружен сотовый телефон. В левом кармане куртки обнаружены пять свертков с магнитиками, перемотанные зеленой изолентой. В одном из пакетов находится еще один пакет с красной полосой и застежкой на горловине, в котором находится порошкообразное вещество светлого цвета. Данные свертки изымаются и упаковываются в пустой пакет. Объясните, что это у вас за вещество? Где и с какой целью его приобрели?

– Наркотические вещества, были приобретены в районе Шинного завода в Октябрьском округе с целью дальнейшего распространения.

– Посредством закладок?

– Да.

Как «Комсомолке» пояснили в полиции, уголовное дело могло бы быть закрыто уже сейчас – в связи со смертью Федорова. Но его близкие намерены идти в суд и добиваться реабилитации. Семья погибшего парня пока не может поверить в то, что он пошел на такое тяжкое преступление и настаивают, что Дмитрий признался на камеру, испугавшись угроз.

Однако в полиции утверждают, что у них кроме этой видеозаписи есть и другие доказательства вины Дмитрия. В частности в его телефоне найдена переписка с клиентами, где он высылает фото с геолокацией закладок. Мы запросили распечатку этих сообщений – ведь, по сути, сейчас это главная и неоспоримая улика, которая могла бы сразу снять множество вопросов. Но на данный момент в УМВД предоставить ее отказались.

Фрагмент досмотра Дмитрия Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Все-таки, суицид»: Появилась запись гибели омича, заявившего, что ему подбросили наркотики
«Наркотики приобретены для распространения»: Полицейские обнародовали запись досмотра омича, утверждавшего, что свертки ему подбросили
В главном омском парке после профилактики снова открыли все горки
Артисты цирка устроили новогодний праздник для детей из омского онкодиспансера
В Омске побывал знаменитый игрок «Спартака» Егор Титов
Хоккеисту из Омска Илье Михееву перерезало коньком кисть во время матча НХЛ
Появились фото и видео с места, где погиб омич, утверждавший, что ему подбросили наркотики
В Омске эвакуировали супермаркет
На Ленинградском мосту в Омске столкнулись маршрутка и КамАЗ
Омское «Спецавтохозяйство», занимавшееся уничтожением бродячих собак, станет приютом
Под Омском из-за нечищеной трассы легковушка улетела в кювет
Омичка через суд добилась права вывезти детей в Армению
Utair запускает новые регулярные рейсы из Омска
Сотрудники омского СКР навестили в интернате «мальчика на гречке»
Мэрия не хотела платить компенсацию родителям погибшего в Омске подростка, героически спасшего детей из котлована
«Росводоканал Омск» в новогодние праздники будет работать для горожан
Омичей напугали Дед Мороз и Снегурочка на главной площади в одном из райцентров
В школьной столовой Омска детям дали компот с червями
Водитель маршрутки высадил беременную омичку в мороз
Омская пенсионерка посмотрела в интернете сомнительное видео и стала жертвой шантажистов
В Омске наградили активных защитников природы
«Бейте стекла!»: Омичи пытались штурмом взять Концертный зал, чтобы попасть на елку
Стало известно, какая погода в Омске будет в новогоднюю ночь 31 декабря