«Наркотики приобретены для распространения»: Полицейские обнародовали запись досмотра омича, утверждавшего, что свертки ему подбросили

СЕГОДНЯ 18:32 2019-12-29T18:44:23+03:00

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Совсем не новогоднее настроение в эти последние несколько дней у семьи Дмитрия Федорова, которого нашли мертвым на железнодорожных путях в Омске. Основная версия происшедшего – самоубийство. Что стало причиной этого последнего и отчаянного шага молодого человека, сейчас выясняет следствие.

Пока известно только, что 15 декабря Дмитрия задержали в городке Нефтяников. Росгвардейцам он показался похожим на парня, причастного к хищению телефона. Только вот при обыске, по версии силовиков, у него обнаружили куда более серьезные улики – пять свертков с «солью». Записи самого момента задержания у правоохранителей нет. Но нам предоставили другой ролик, снятый уже в присутствии понятых и после того, как на место приехали вызванные росгвардейцами полицейские. Последние и снимали видео.

Федоров сразу заявляет, что у него имеются запрещенные вещества. Далее один из сотрудников проводит досмотр.

– В левом нагрудном кармане обнаружен сотовый телефон. В левом кармане куртки обнаружены пять свертков с магнитиками, перемотанные зеленой изолентой. В одном из пакетов находится еще один пакет с красной полосой и застежкой на горловине, в котором находится порошкообразное вещество светлого цвета. Данные свертки изымаются и упаковываются в пустой пакет. Объясните, что это у вас за вещество? Где и с какой целью его приобрели?

– Наркотические вещества, были приобретены в районе Шинного завода в Октябрьском округе с целью дальнейшего распространения.

– Посредством закладок?

– Да.

Как «Комсомолке» пояснили в полиции, уголовное дело могло бы быть закрыто уже сейчас – в связи со смертью Федорова. Но его близкие намерены идти в суд и добиваться реабилитации. Семья погибшего парня пока не может поверить в то, что он пошел на такое тяжкое преступление и настаивают, что Дмитрий признался на камеру, испугавшись угроз.

Однако в полиции утверждают, что у них кроме этой видеозаписи есть и другие доказательства вины Дмитрия. В частности в его телефоне найдена переписка с клиентами, где он высылает фото с геолокацией закладок. Мы запросили распечатку этих сообщений – ведь, по сути, сейчас это главная и неоспоримая улика, которая могла бы сразу снять множество вопросов. Но на данный момент в УМВД предоставить ее отказались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/752327" frameborder="0"></iframe> Фрагмент досмотра Дмитрия Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU