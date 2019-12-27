Опубликовано видео задержания погибшего Дмитрия Федорова, которого СМИ назвали «омским Иваном Голуновым»

Появилась некоторая ясность в деле 25-летнего омича Дмитрия Федорова. Напомним, молодого человека задержали по подозрению в распространении наркотиков. По официальной версии силовиков, при обыске сотрудники Росгвардии нашли у него несколько свертков с «солью». Молодой человек сначала во всем сознался. Но потом государственного защитника заменили на столичного адвоката, и Федоров пошел в отказ. Более того, парень записал видео, быстро облетевшее соцсети. На нем Дмитрий рассказывает, что наркотики ему подкинули стражи порядка, а он просто шел по улице. Защитники омича даже предположили, для чего это понадобилось. Якобы правоохранителям необходимо было улучшить статистику раскрытия таких преступлений.

Историю подхватили и федеральные СМИ, а Федорова даже назвали «омским Иваном Голуновым» (известный московский журналист, которому подбросили наркотики, чтобы расправиться за расследования, которые он вел. – Прим. авт.). Подлил масла в огонь и внезапный поворот: фигурант назначил встречу адвокату и исчез. А через несколько дней Федорова нашли мертвым на железнодорожных путях на окраине города.

Накануне в омском «сером доме» журналистов собрали на брифинг, в котором участвовали представители сразу трех ведомств Росгвардии, УМВД и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Пока проводится проверка по факту гибели Дмитрия Федорова и отрабатываются две основные версии – суицид и несчастный случай. В интернете распространяется информация, что молодого человека положили на пути уже мертвым. Почему-то со ссылкой на близких погибшего сообщается, что на месте почти совсем не было крови – при том, что при такого рода травмах у живого человека она должна была залить все вокруг.

Кровь на месте преступления была и именно столько, сколько и положено в таких случаях, заверил руководитель омского СО на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Владислав Ковалев. Все фото, доказывающие это, у следствия имеются. Кроме того, были опрошены сотрудники локомотивной бригады, ставшие свидетелями трагедии. Они подтверждают, что молодой человек добровольно подошел к рельсам и был в тот момент один. Вероятно, их слова в скором времени можно будет подтвердить или опровергнуть с помощью записей камер наблюдения, установленных в этом месте.

Выяснились и дополнительные обстоятельства дела, по которому обвиняли Дмитрия Федорова.

– При задержании у молодого человека был изъят мобильный телефон, в котором обнаружена его переписка в мессенджере. Там он сообщал покупателям о точных местах «закладок» и прикреплял фото с геолокацией. Наши сотрудники выехали по этим адресам и изъяли оттуда наркотические вещества, – рассказал начальник контрольно-методического отдела регионального СУ УМВД Денис Юнкман. – Пока ведется проверка, мы не можем предоставить журналистам эти переписки, но в распоряжении следствия они имеются.

А вот фрагменты видео с тем самым задержанием Дмитрия Федорова, во время которого, как он утверждал, ему подбросили наркотики, полицейские обнародовали. На записи видно, как из кармана задержанного достают пять свертков, при этом Федоров поясняет, что это наркотики, которые он купил для дальнейшего распространения мелкими партиями.

Впрочем, пока даже у следствия есть ответы далеко не все вопросы в этом деле. Полная, ясность, вероятно, появится по окончании проверки. «Комсомолка» будет следить за ее ходом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/752219" frameborder="0"></iframe> Задержание омича, заявлявшего, что ему подбросили наркотики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/752069" frameborder="0"></iframe> Видео обращение омича, заявившего, что ему подбросили наркотики.

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«Сотрудник своей рукой вытащил у меня из кармана сверток»: Омича, заявившего о подбросе наркотиков, нашли мертвым

Загадочная смерть 25-летнего омича Дмитрия Федорова активно обсуждается в социальных сетях. Все началось еще 15 декабря. К парню, по его словам, подошли сотрудники Росгвардии. Заявили, что подозревают его в распространении наркотиков. Во время личного досмотра у омича в карманах нашли несколько свертков. Он утверждал, что они ему не принадлежат. Через три дня после случившегося Федоров решил бороться через социальные сети. Даже записал ролик, который просил всех максимально распространить. На видео он обвиняет полицию и Росгвардию в беспределе. (Далее...)