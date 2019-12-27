«Сотрудник своей рукой вытащил у меня из кармана сверток»: Омича, заявившего о подбросе наркотиков, нашли мертвым

Загадочная смерть 25-летнего омича Дмитрия Федорова активно обсуждается в социальных сетях. Все началось еще 15 декабря. К парню, по его словам, подошли сотрудники Росгвардии. Заявили, что подозревают его в распространении наркотиков. Во время личного досмотра у омича в карманах нашли несколько свертков. Он утверждал, что они ему не принадлежат. Через три дня после случившегося Федоров решил бороться через социальные сети. Даже записал ролик, который просил всех максимально распространить. На видео он обвиняет полицию и Росгвардию в беспределе.

- В процессе меня грубо оборвали. Во время досмотра сотрудник Росгвардии своей рукой полез ко мне в карман и вытащил оттуда сверток, который мне не принадлежит. То же самое он сделал и с другим карманом. Выпало четыре свертка. Ситуацию нужно предать огласке, каждый из вас или ваших близких может оказаться в подобной ситуации, будьте бдительны и осторожны! - говорил на видео от 18 декабря Федоров.

26 декабря ситуация получила неожиданное продолжение. Как рассказал в своем телеграмм-канале депутат Дмитрий Петренко, парня, обвинявшего полицию в подбросе наркотиков, нашли мертвым. Причем народный избранник делает акцент на странных обстоятельствах смерти Петренко. По его словам, парень накануне назначил встречу своему адвокату, а потом просто перестал выходить на связь. Родные Дмитрия Федорова попытались найти парня в изоляторе, но все оказалось гораздо хуже. Тело омича нашли на рельсах. Родные не верят в суицид.

- Следы на снегу поворачивали вдоль путей, и крови практически не было. Белый снег и даже нет совсем следов, где, по версии полиции, Дмитрий сел на рельсы. Любой здравомыслящий знает разницу между разрезанием живого и метрового человека, - говорит омский депутат Петренко. - Из живого артериальная кровь будет бить фонтаном, особенно в таких обстоятельствах с поездом.

На личной странице Дмитрия Федорова друзья и близкие уже приносят сожаления, в связи с его смертью. У омской полиции же совершенно другой взгляд на уголовное дело, которое завели на парня. Основная версия силовиков - Федоров занимался закладками наркотиков. Там подчеркивают: досмотр Федорова проводился в присутствии понятых и снимался на видео.

- Ведется следствие, у которого есть все основания подозревать данного гражданина в противоправной деятельности. По поручению начальника УМВД России по Омской области информация о якобы незаконных действиях сотрудников полиции проверяется. Проверка по факту смертельного травмирования электропоездом на пешехода в районе станции «Привокзальная» в городе Омске проводится Омским следственным отделом Западно-Сибирского следственного Управления на транспорте, - рассказали "Комсомолке" в полиции.