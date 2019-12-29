2019-12-29T19:08:45+03:00
Общество

«Все-таки, суицид»: Появилась запись гибели омича, заявившего, что ему подбросили наркотики

Анна МИКУЛА
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Сейчас следствие отрабатывает две основные версии гибели 25-летнего омича Дмитрия Федорова, найденного мертвым на ж/д-путях – суицид и несчастный случай при переходе путей.

У обывателей же были и вовсе конспирологические варианты. Например, комментаторы и даже часть журналистов, не имея вообще никаких фактов, уверенно заявляли: Федорова убили и уже мертвым положили на рельсы.

Весь этот сумбур только подогревал общественность, не добавляя и не проясняя ничего в этой и без того запутанной истории.

Напомним, молодого омича задержали росгвардейцы. По официальной версии, при обыске у парня нашли свертки с крупной партией наркотиков. Он сам и его адвокат утверждали, что «соль» Дмитрию подкинули. Такая версия пока не может быть окончательно исключена – ведь записи именного того момента, когда парня остановили и выяснили, что у него в карманах, нет. Есть только видео досмотра при понятых, сделанная уже вызванными на место сотрудниками УМВД. Однако существуют еще и другие улики, которые, по утверждению следствия, доказывают вину Федорова. Сейчас в обстоятельствах дела разбираются сразу три ведомства: Росгвардия, полиция и СКР на транспорте.

И, как минимум, обстоятельства смерти Дмитрия скоро будут точно установлены. Есть фактически неоспоримые доказательства, что на ж/д-пути он пришел своими ногами и, к сожалению для его близких, добровольно.

– Со вчерашнего дня занимались сбором материала по Дмитрию Федорову, который позавчера покончил жизнь самоубийством. Видео мы посмотрели (на следующей неделе окажется в открытом доступе). Федоров прыгнул сам, – такое сообщение появилось накануне в группе «ОмскЦентрСилы» в Tеlegram.

Мы еще раз проверим эту информацию, однако пока оснований не доверять коллегам у нас нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Все-таки, суицид»: Появилась запись гибели омича, заявившего, что ему подбросили наркотики
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