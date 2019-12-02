В департаменте горхозяйства признали срыв ремонта фасадов в Омске и объяснили почему

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-02T14:40:42+03:00

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6 декабря - уже пятая дата, которую омские власти называют в качестве окончания ремонта фасадов на 169 домах. Однако за 4 дня до дедлайна объем работ едва превышает 50%. Очевидно, что и в этот раз строители не успеют закончить. Если до 31 декабря ремонт фасадов не успеют сделать, федеральные средства, выделенные на эти цели, придется возвращать. Омская область получила 1 миллиард.

Тем временем, в департаменте городского хозяйства признали срыв сроков и даже назвали причину.

- По состоянию на 26 ноября выполнены работы по ремонту 99 многоквартирных домов. Срыв первоначально установленных сроков произошел ввиду недостаточности квалифицированных организаций, специализирующхся га капремонте "мокрых" фасадов при заданных объемах работ, - ответили на запрос сайту "Комсомольская правда в Омске" в департаменте городского хозяйства.

Правда, успеют ли закончить работы до 31 декабря, чиновники так и не ответили. Добавим, что ранее в разговоре с "КП" министр энергетики и ЖКК Вадим Марыгин дал гарантию в 100%, что до конца года ремонт будет закончен.

ИСТОЧНИК KP.RU