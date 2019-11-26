В Омске пока полностью готовы 103 из 169 домов гостевого маршрута
Несмотря на мороз, в Омске продолжается ремонт фасадов гостевого маршрута. Председатель общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев в интервью «Комсомолке» рассказал, что, по его мнению, около 20 фасадов так и не успеют сделать до 31 декабря. Это крайний срок, после которого деньги за невыполненную работу придется вернуть.
Министр регионального минэнерго Вадим Марыгин настроен куда более оптимистично.
– Сейчас уже полностью готовы 103 дома, еще 58 находятся в высокой степени готовности, – рассказал «Комсомолке» Вадим Олегович.
– Сколько домов все-таки не успеют сдать?
– Должны успеть все на 100% до 31 декабря. Успеем. Надо понимать, что не на всех домах делаются фасады. Есть те, где только кровля. Там сейчас при температуре -5...-10 градусов работать в сухую погоду даже лучше, чем осенью, когда идут дожди.
– Но по фасадам ведь в минусовую температуру работать сложнее и дороже?
– Подрядчики обязаны использовать специальные строительные смеси и краски с добавками, которые не замерзают. Стройконтроль и управляющая компания обязаны проследить, чтобы это условие выполнялось.
Подробное интервью с Вадимом Марыгиным читайте в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU