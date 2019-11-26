В Омске пока полностью готовы 103 из 169 домов гостевого маршрута

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-26T11:58:45+03:00

Остальные обещают во что бы то ни стало успеть сдать до конца года

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Несмотря на мороз, в Омске продолжается ремонт фасадов гостевого маршрута. Председатель общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев в интервью «Комсомолке» рассказал, что, по его мнению, около 20 фасадов так и не успеют сделать до 31 декабря. Это крайний срок, после которого деньги за невыполненную работу придется вернуть.

Министр регионального минэнерго Вадим Марыгин настроен куда более оптимистично.

– Сейчас уже полностью готовы 103 дома, еще 58 находятся в высокой степени готовности, – рассказал «Комсомолке» Вадим Олегович.

– Сколько домов все-таки не успеют сдать?

– Должны успеть все на 100% до 31 декабря. Успеем. Надо понимать, что не на всех домах делаются фасады. Есть те, где только кровля. Там сейчас при температуре -5...-10 градусов работать в сухую погоду даже лучше, чем осенью, когда идут дожди.

– Но по фасадам ведь в минусовую температуру работать сложнее и дороже?

– Подрядчики обязаны использовать специальные строительные смеси и краски с добавками, которые не замерзают. Стройконтроль и управляющая компания обязаны проследить, чтобы это условие выполнялось.

Подробное интервью с Вадимом Марыгиным читайте в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU