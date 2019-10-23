2019-10-23T16:09:22+03:00
Общество

«Из-за ремонта фасада по стене пошла трещина»: Жильцы многоэтажки по гостевому маршруту боятся, она может рухнуть

По их мнению, здание начало разрушаться после некачественно проведенных работ
Анна МИКУЛА
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«Комсомолка» уже писала о многочисленных проблемах, связанных с ремонтом фасадов по гостевому маршруту. Напомним, к форуму России и Казахстана, который запланирован в Омске на 7 ноября, решено привести в порядок сразу 169 домов. Из федерального бюджета на это выделили 1 млрд рублей. Но сроки сдачи объектов по разным причинам переносили уже несколько раз.

Как выяснилось, у омичей есть вопросы не только к скорости, но и к качеству проводимых работ. Например, житель Ленинского округа пожаловался, что после ремонта на их многоэтажке по стене пошла большая трещина. Мужчина рассказал об этом во время звонка на прямую линию депутату горсовета Илье Гофману.

– Я проживаю в доме № 1а на улице Серова, – цитирует омича «Новый Омск». – Сейчас в нашем доме, как и большинстве других по всему городу, проводится ремонт фасадов. Еще до начала работ мы предупреждали строителей о том, что в стене строения уже имеется небольшая трещина, однако они нас не услышали. В ходе ремонта трещина разрослась и с каждым днем становилась все больше. Сейчас сняли штукатурку, тем самым ослабили дом еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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