В региональном минэнерго прокомментировали ситуацию с поселком Речным под Омском, где до сих пор нет отопления

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-23T15:02:07+03:00

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Напомним, «Комсомолка» писала о проблемах в поселке Речном, расположенном в Омском районе. Весной там закрыли убыточную мазутную котельную. Местным жителям пришлось за свой счет переходить на газ.

Но тут не обошлось без накладок. Люди внесли аванс – по 60 тысяч рублей с квартиры – и до сих пор не дождались рабочих. Несмотря на заморозки они до сих пор остаются без тепла.

– 22 октября от компании «ЮЗА» поступило обращение, которое в данный момент находится на рассмотрении, – рассказали «Комсомолке» в региональном минэнерго. – По информации администрации Омского района в поселке Речной 8 многоквартирных жилых домов, которые переведены на индивидуальное газовое отопление. На 23 октября запланированы работы по сдаче подводящих сетей в эксплуатацию, после чего будет осуществлена подача газа в многоквартирные дома и запущена система отопления. В многоквартирных домах №№ 3 и 5 по улице Центральнаой с 23 октября начинаются работы по монтажу сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования и запуску сетей в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU