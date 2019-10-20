2019-10-20T09:22:43+03:00
Общество

Несмотря на заморозки, поселок Речной под Омском до сих пор остается без отопления

Там закрыли нерентабельную мазутную котельную, а к газу дома подключать не спешат
Анна МИКУЛА
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«Комсомолка» уже писала о проблемах с началом отопительного сезона сразу в нескольких селах Омского района. В одном случае люди сидели без тепла из-за закрытия нерентабельной мазутной котельной. В остальных котельные вроде бы уже перевели на газ, но топливо туда не поставляли из-за долгов. Частично там проблему решили.

Но вот накануне жители еще одного населенного пункта в Омском районе бьют тревогу: за окном уже минусовая температура, а батареи в их домах по-прежнему ледяные.

– В 50 километрах от города есть поселок Речной, в котором до сих пор нет отопления. Весной нам сообщили, что котельную поселка закрывают. Нам предложили газовое отопление, – жалуются местные жители в паблике «Голос Омска». – Мы подписали договор с газовой компанией, внесли аванс по 60 тысяч рублей с квартиры. И до сих пор ждем, когда в нашем доме начнут работы по подключению газового отопления. Многократно обращались в газовую компанию. Нам отвечают, что договор до 31 декабря. На улице минусовая температура, в квартирах холодно и сыро. В нашем доме проживают пенсионеры и семьи с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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