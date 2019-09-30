«Тепловые компании должны приносить доход»: Омичи остались без отопления из-за «экономически невыгодной котельной»

«БОИМСЯ СГОРЕТЬ НОЧЬЮ ИЗ-ЗА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ!»

В Омской области выпал первый снег, по ночам уже стойкие минусовые температуры. И жители нескольких сел в Омском районе с ужасом следят за прогнозом погоды – они до сих пор сидят без тепла. И до сих пор не понятно, как они переживут зиму. Казалось бы такую жизненно важная сферу, как теплоснабжение в Сибири, переводят на коммерческие рельсы. Чиновники прямо говорят: котельные отключены, так как являются убыточными (подробнее см. «Звонок чиновникам»).

Например, в поселке Красная горка, расположенном всего в 30 км от города, в мае просто разобрали старую экономически невыгодную котельную. Те, кто смогли потянуть подключение газа к своим домам, сделали это. Но почти 40 жильцов двухэтажного барака на улице Школьной оказались заложниками ситуации. Перевод их теплоисточника на газ стоит под 100 тысяч в расчете не семью. У людей таких денег просто нет. В качестве альтернативы чиновники предложили им электрические конвекторы, которые руководство Омского района раздало им бесплатно.

– У нас в доме 10 квартир, все сразу включили - вылетели пробки. Проводка старая, тут же расплавились розетки, загорелась проводка – причем, где-то внутри стены. Хорошо, что это днем произошло, а ночью мы бы просто сгорели в этом доме, - рассказывает местная жительница Наталья Филиппова. – Да и дали нам китайские конвекторы, они очень слабенькие. Стыдно сказать: я к подруге хожу греться. Дома холодно, как на улице, разве только что ветра нет. Пар изо рта. Детей кутаем в несколько кофт и носков. Я вот сейчас вынуждена воду греть, чтобы ребенка искупать, туда же несу конвектор, чтобы хоть немного воздух прогрелся. Потом бегу с ним обратно, греть комнату.

Люди пытаются согреться с помощью таких вот самодельных калориферов, потому что конвекторы, выданные администрацией очень слабые.

«ТРЕБУЮТ 95 ТЫСЯЧ ЗА ПЕРЕВОД НА ГАЗ»

По словам Натальи, она узнала о закрытии котельной только недавно. Когда начали бить тревогу, выяснилось, что газовая компания сначала и вовсе отказывалась браться за этот объект. Это здание раньше было садиком, в 1995 году его закрыли, разделили на квартиры и раздали людям. Новые владельцы приватизировали жилье. Но этого оказалось мало, выяснилось, что для подведения газа владельцам надо оформить в собственность и землю под домом. Сейчас им придется скидываться, чтобы поставить ее на кадастровый учет.

Но эти траты не идут ни в какое сравнение с тем, что придется отдать собственно за подключение.

– С квартиры требуют по 95 тысяч рублей, – рассказывает Наталья. – У нас вот, например, на семью из трех человек в лучшем случае 40 тысяч доход. А соседка – мать-одиночка. У нее шестеро детей. Ей надо несколько месяцев не есть, чтобы накопить! Другая соседка бабушка – лежачий инвалид. И таких большинство.

– Вот некоторые нам предлагают даже печки установить, – рассказывает многодетная мама Наталья Булычова. – У меня квартира 30 квадратных метров и шестеро детей. Где я должна буржуйку поставить?! Это даже если забыть о том, что придется ее купить за 24 тысячи, а еще оплатить установку…

Жильцы уже обращались в прокуратуру. Но оттуда пришел ответ, что их права не нарушены, поскольку им предложен альтернативный вариант – электрообогрев. Писали и в приемную президента. Оттуда письмо перенаправили губернатору Омской области. Но оттуда замерзающие люди ответа пока не дождались.

Кроме них, под раздачу попали и местные школа и садик. Сегодня, 30 сентября, их, по словам местных, закрыли из-за отсутствующего отопления.

Старая проводка в доме загорелась после первого же включения обогревателей.

ЖИТЕЛИ-ЗАЛОЖНИКИ

Но, как оказалось, даже дорогостоящее подключение к газу – не всегда решение всех проблем. Например, частично без тепла остались еще несколько сел Омского района – Надеждино, Дружино, Пушкино, Речной. Там котельная газовая, но тепло в дома потребителей также не поступает.

– Котельная не работает, – рассказал «Комсомолке» житель Надеждино. – Жильцов как минимум трех многоквартирных домов в центре села и дома в частном секторе, которые были ранее подключены к центральному отоплению, отключили. Заставили устанавливать автономные газовые котлы в каждой квартире. То есть, вместо коллективной системы отопления делать индивидуальную.

Как выяснилось, там котельная технически исправна, но топливо туда не подают из-за долгов района перед поставщиком.

– Компания, которая принадлежит депутату Заксобрания Сергею Жирикову, не открывает вентиль из-за долга в 4,5 млн. Так и напишите! – прокомментировал глава района Геннадий Долматов. – Администрация района даже давала гарантию, что эти деньги выплатим. Но на предпринимателей это не подействовало. В результате жители этих сел оказались заложниками ситуации. Мы были готовы начать отопительный сезон еще 27 сентября!

ЗВОНОК ЧИНОВНИКАМ

«Котельная приносила до 18 млн убытка в год»

Глава Омского района Геннадий ДОЛМАТОВ:

– Села района переводят на газ уже 2 года, но именно в Красной горке возникли проблемы и именно с одним домом. В других селах люди без проблем подключились к газу, - принялся объяснять ситуацию глава Геннадий Долматов. – У кого нет денег, пользуются нашими обогревателями. Мы их выдали, чтобы подстраховать на случай холодов. Что касается закрытой школы – там будет модульная котельная. Ее уже монтируют и скоро подключат. Разобранная же была старая, разрушенная. Она работала на мазуте и приносила по 15-18 млн рублей убытка в год.

– Но разве отопление не социальная сфера? Это вопрос жизненной необходимости, а вы про экономику…

– Ошибаетесь. Сейчас государство дает установку: перевести все тепловые компании на коммерческую основу, они должны приносить доход. К тому же мы предложили альтернативу – пусть переходят на газ.

– Но не все могут найти разом 90 тысяч…

– Тогда можно пользоваться обогревателями. Кстати, это миф, что электричеством дороже. Людям, которые ими пользуются стали приходить счета на треть меньше, чем они платили за отопление раньше.

– Насколько второй вариант безопасен в старом доме с плохой проводкой?

– Откуда ж я знаю?! Пусть жильцы обращаются к специалистам, проводят осмотр. К тому же поменять проводку не так дорого стоит. Что касается многодетной матери – мы ей пойдем на уступки и завтра я к ней отправлю людей, которые поменяют проводку.

ОФИЦИАЛЬНО

«Омский район у нас традиционно проблемный по отоплению»

Пресс-секретарь министерства энергетики и ЖКХ Омской области Олеся СЛУЦКАЯ:

Омский район у нас традиционно проблемный, там всегда были долги по отоплению. Пока у нас нет четкого понимания, когда дадут тепло людям, но ситуация находится на контроле в минэнерго. В том, что касается закрытия убыточных котельных тоже надо разбираться. По большому счету это ответственность органов местного самоуправления. Чтобы оперировать какими-то данными нужна конкретика. Именно поэтому в начале 2020 года мы проведем в Омском районе энергоаудит. Это позволит нам понять, какие котельные там убыточные и что надо сделать, чтобы они перестали быть таковыми.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Омичи задолжали за тепло 1,6 млрд рублей»

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Вадим МАРЫГИН:

– Общая задолженность перед ресурсниками составляет почти 1,6 млрд рублей, из них на долги предприятий жилищно-коммунального комплекса приходится почти 1,1 млрд рублей, в том числе 908 млн рублей – на «Газпром межрегионгаз Омск», из которых 687 млн рублей задолжали потребители в областном центре. Львиная доля долгов за газ приходится на одно предприятие – муниципальное предприятие «Тепловая компания». Тут вопрос не столько в собираемости, которая достаточно высокая, сколько в установленном тарифе, во взаимоотношениях с поставщиком теплового ресурса и сетям. Задолженность по предприятию генерирует нам задолженность в целом по региону.