«У нас в школах и садиках +8 градусов!»: В еще одном райцентре Омской области сорван отопительный сезон

Напомним, недавно «Комсомолка» писала о критической ситуации, в которой оказались жители сразу нескольких крупных сел Омского района. Из-за долга в 4,5 млн рублей поставщик газа отказывается давать тепло в квартиры замерзающих людей. При этом из-за холода там временно отменили занятия в школах и садиках.

Как выяснилось, еще более серьезно дела обстоят в Марьяновке, расположенной всего в 60 км от города. Практически весь райцентр до сих пор не подключен к отоплению. Но тем не менее образовательные заведения продолжают работать.

– Сегодня отвела ребенка в школу, в группе с утра температура +8 градусов была, – воспитатели как-то своими силами пытаются решить проблему, но даже в включенными обогревателями воздух там прогревается в лучшем случае до +14 градусов, – рассказала «Комсомолке» местная жительница Виктория Алексина. – Мы вынуждены кутать ребятишек в несколько маечек и кофт, они сидят в помещении в уличной обуви!

О тропической жаре в марьяновском садике № 1 знают только по картинкам. Фото: Виктория Алексина

Как выяснилось, сейчас без тепла в Марьяновке остались не менее 20 многоквартирных домов. Кроме того, мерзнут, но продолжают работать образовательные учреждения – две школы и три садика. Почти везде температура не поднимется выше +11 градусов. Почему учреждения продолжают работать, хотя по нормативам там должна поддерживаться температура воздуха не менее +18 градусов, непонятно.

– У меня частный дом, тепло. За ночь только согреешься, утром опять в этот холод приходится идти! – рассказывает повар детского сада № 1. – Мы и сами сейчас мерзнем, и ребятишки бедные страдают. Хорошо, что пока хоть эпидемии ОРВИ нет. Благо, у нас есть бойлер и горячая вода – можно приготовить еду и помыть посуду. Но в целом холод собачий!

Фото: Виктория Алексина

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями к главе Марьяновки Владимиру Шухарту. Чиновник рассказал, что люди стали заложниками ситуации, которая практически в точности повторяет происходящее в Омском районе.

– Я даже не знаю, как это все приличными словами высказать. Мне просто выкручивают руки! – с первых слов начал гневаться Владимир Александрович. – Отоплением поселка занимались две частные ООО-шки, они разорились, мы в мае с ними расторгли договор. Но почему-то они не пошли на процедуру банкротства. В общей сложности они оставили долг в 13 млн рублей, из низ 8 млн – это задолженности частных лиц. Вот у нас люди в Марьяновке 10-11 тысяч рублей в месяц получают. И у них выбор: либо купить ребенку одежду, либо оплатить коммуналку. Я не знаю, как исправить эту ситуацию!

В квартирах марьяновцев температура едва преодолевает отметку в +10 градусов. Фото: Виктория Алексина

После того, как с разорившимися частными фирмами расторгли договор, все три марьяновские котельные перешли на баланс муниципалитета. С жителями новый договор заключал уже руководитель новой организации МУП «МГКХ» Валерий Рыльский. Но вот с поставщиком, компанией «Омскгазстройэксплуатация» начались проблемы.

– Мы с ними мучаемся уже четыре месяца, собрали ворох документов, – объясняет Владимир Шухарт. – Например, они требуют документы от производителя на котлы 1985 года выпуска. Уже и предприятия, которое их производило, нет – не то, что бумажек этих. Но потом мне руководство прямым текстом сказало: «Бери на себя долг в 13 млн, тогда дадим газ!». А я где возьму такую сумму, у меня в бюджете поселка таких денег просто нет!

За месяцы судебных тяжб, администрации удалось добиться подключения к теплу только одной котельной, которая обслуживает дом-интернат для престарелых и еще несколько домов на улице рядом с ним. Две остальные пока не работают. Чиновники подали в суд на поставщиков, вроде бы уже даже приняли положительное решение, но котельные до сих пор не запущены, а люди продолжают мерзнуть в своих домах.