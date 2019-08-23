2019-08-23T14:19:01+03:00
Общество

Омичи могут решить судьбу Ильинского собора, который собирается построить Полежаев

Для этого нужно прийти на общественные слушания
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи могут решить судьбу Ильинского собора, который собирается построить ПолежаевОмичи могут решить судьбу Ильинского собора, который собирается построить ПолежаевФото: vk.com
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Напомним, Ильинский собор собираются построить на деньги фонда экс-губернатора Леонида Полежаева. Именно он выступил с идеей построить собор в центре города, в Ленинском сквере, напротив Музыкального театра.

Однако у такой идеи строительства храма в Омске нашлись не только сторонники, но и противники. Коммунисты считают, что строительство собора рядом с памятником Ленину недопустимо, а обычные жители считают, что в центре города и так достаточно церквей, поэтому собор лучше построить где-нибудь в другом месте.

Чтобы обсудить все «за» и «против» Общественная палата Омской области проведет публичные слушания. Они состоятся 29 августа в 15.00 в «Региональном центре по связям с общественностью», посетить слушания можно всем желающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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