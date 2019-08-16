Мама Коли, найденного спустя двое суток в тайге: Больше никогда не поедем в лес!

СЕГОДНЯ 05:08 2019-08-16T05:08:50+03:00

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Счастливый конец у истории с поисками 3-летнего Коли, потерявшегося в лесах Большеречья. Туда он приехал с родителями собирать ягоды. Мальчика нашли в 700 метрах от штаба поисковиков. Ребенок ослаб и сильно хотел пить. У него обезвоживание, а также многочисленные порезы от травы. Сейчас ребенком, сильно покусанным насекомыми, занимаются врачи.

Счастливые родители наслаждаются каждой минутой общения с Колей. И ни на минуту не отходят от его кровати.

- Мы постоянно обнимаемся с ним и целуемся. Спасибо всем, кто помогал искать сына! - цитирует 12 канал маму Коли. - Больше в лес мы никогда не поедем! Второй раз такое горе я просто не вынесу...

ИСТОЧНИК KP.RU