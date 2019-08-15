Омские врачи рассказали о состоянии 3-летнего Коли, найденного в тайге через двое суток

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-15T13:53:28+03:00

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Благополучно закончилась история с исчезновением 3-летнего мальчика в лесах Большеречья. Ребенка нашли спустя двое суток скитаний по тайге. Группа волонтеров и омоновцев наткнулись на Колю в 700 метров от штаба. Напомним, малыш потерялся, когда приехал в тайгу за ягодами с родителями. Сейчас Коля находится в больнице в состоянии средней тяжести.

- Найденный ребенок в удовлетворительном состоянии. Предварительно, у него обезвоживание. Мальчик все время хочет пить, - рассказали "Комсомолке" в министерстве здравоохранения Омской области. - Сейчас ребенку предстоит глубокое обследование, чтобы оценить его состояние: ЭКГ, рентген, анализы крови. Мальчика поместили в реанимацию с целью обеспечить ему постоянное наблюдение врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/726145" frameborder="0"></iframe> Спасенного Колю передают родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU