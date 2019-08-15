2019-08-15T13:42:21+03:00
Происшествия

Поисковик рассказал, как нашли 3-летнего Колю, пропавшего двое суток назад в омской тайге

Сперва волонтеры заметили кепочку ребенка [подробности]
Станислав МУХИН
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Первые секунды после нахождения мальчика.Первые секунды после нахождения мальчика.
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Благополучно закончилась поисковая операция в лесах Большеречья. Там двое суток искали 3-летнего Колю. Он приехал с родителями в лес за ягодой и потерялся. Почти 48 часов ребенок провел один в тайге среди болот и непроходимой чащи. И вот он найден. На ребенка наткнулась группа из 6 человек. Коля сидел в траве и плакал. Первыми его словами стала просьба дать попить.

- В нашей группе были два профессиональных поисковика из отряда «Лиза Алерт», - рассказал «Комсомолке» боец ОМОНа омского Управления Росгвардии Евгений. Именно он нашел Колю Бархатова. - Они приехали из Москвы со специальным оборудованием и сильно нам помогли в поисками.

Сейчас малыша, всего искусанного насекомыми, везут в больницу. У него состояние средней тяжести. Жизни Коли ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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