2019-08-15T12:25:42+03:00
Происшествия

«Дайте попить!»: «Комсомолка» узнала первый слова Коли, найденного в лесу через двое суток

Малыша нашли в 700 метрах от штаба
Станислав МУХИН
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Мальчик был совсем рядом от поисковиков.Мальчик был совсем рядом от поисковиков.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Счастливый конец получила история с поисками 3-летнего Коли Бархатова. Ребенок потерялся в лесах Большереченского района двое суток назад. Он приехал с родителями за ягодой в лес и потерялся. Все это время мальчика искали сотни человек. И вот, наконец, долгожданные слова из штаба:

- Найден! Жив!

Мальчика нашли всего в 700 от штаба поисковиков! На ребенка наткнулась группа волонтеров из двух добровольцев и четверых омоновцев. Они заметили в траве желтую футболочку Коли. Ребенок тихонько сидел на земле в траве и плакал. Первые слова, которые он сказал своим спасителям:

- Дайте попить...

Ребенка напоили. У него состояние средней степени тяжести. Ребенок ослаблен и сильно искусан насекомыми. Сейчас Колю уже привезли в районную больницу. Своим спасителям он лишь успел рассказать, что пил воду из болота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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