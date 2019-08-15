«Дайте попить!»: «Комсомолка» узнала первый слова Коли, найденного в лесу через двое суток
Счастливый конец получила история с поисками 3-летнего Коли Бархатова. Ребенок потерялся в лесах Большереченского района двое суток назад. Он приехал с родителями за ягодой в лес и потерялся. Все это время мальчика искали сотни человек. И вот, наконец, долгожданные слова из штаба:
- Найден! Жив!
Мальчика нашли всего в 700 от штаба поисковиков! На ребенка наткнулась группа волонтеров из двух добровольцев и четверых омоновцев. Они заметили в траве желтую футболочку Коли. Ребенок тихонько сидел на земле в траве и плакал. Первые слова, которые он сказал своим спасителям:
- Дайте попить...
Ребенка напоили. У него состояние средней степени тяжести. Ребенок ослаблен и сильно искусан насекомыми. Сейчас Колю уже привезли в районную больницу. Своим спасителям он лишь успел рассказать, что пил воду из болота.
ИСТОЧНИК KP.RU
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