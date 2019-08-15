Бастрыкин поручил следкому проверить все версии исчезновения 3-летнего Коли Бархатова

СЕГОДНЯ 05:06 2019-08-15T05:08:11+03:00

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Вся Омская область следит за поисками 3-летнего Коли Бархатова. С родителями он приехал в лес под Большеречьем собирать ягоду. Взрослые оставили малыша в машине, а сами ушли. Через 15 минут вернувшиеся родственники не обнаружили ребенка в авто. Они сообщили в полицию, начались поиски.

Сотни волонтеров, полицейских и местных жителей ищут ребенка вертолетами, самолетами и на квадроциклах. И пока ни одной зацепки. Поиски осложняются тем, что места здесь непроходимые. В лесу очень высокая трава и кругом много болот. К тому же водятся дикие животные, а ночами на севере Омской области уже очень холодно.

К поисковой операции и расследованию подключился и федеральный следственный комитет. И проверить все версии.

- Глава ведомства поручил руководству регионального следственного управления в рамках предварительного следствия подключить дополнительные силы и средства для поиска ребенка в круглосуточном режиме, а также проверить все возможные версии его исчезновения, - говорится в официальном сообщении следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU