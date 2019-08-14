2019-08-14T15:09:49+03:00
Общество

3-летнего омича Колю Бархатова ищут еще и на трех частных самолетов

Также в поисках задействованы вертолеты полиции и росгвардии
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/mchsomsk55Фото: vk.com/mchsomsk55
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В Омске уже почти сутки ищут 3-летнего Колю Бархатова, заблудившегося в лесу недалеко от села Новологиново Большереченского района. По предварительным данным, мальчика взяли в лес родители. Они пошли за ягодами, а ребенка оставили в машине.

По их словам, родственники вернулись буквально через 15 минут, но Коли уже нигде не было. Они самостоятельно проискали ребенка три часа, потом обратились за помощью в полицию.

По тревоге было поднято все большереченское УМВД, на помощь коллегам из соседнего Тарского района прибыли кинологи с собаками. На месте также работают волонтеры их отрядов «Доброспас Омск» и «Лиза Алерт».

Всю ночь лес прочесывали около 400 человек. Сегодня утром на место из Омска выехали еще несколько автобусов с людьми, готовыми участвовать в поисках.

Пока никаких следов ребенка не обнаружено. Особые опасения вызывает то, что у мальчика нет еды, воды и теплой одежды. Тем временем прошлой ночью температура воздуха опускалась до +11 градусов.

Ситуацию осложняет то, что территория труднопроходимая, местами заболоченная. Кроме того, там проблемы с сотовой связью. Поэтому всех волонтеров, у которых есть рации, просят брать их с собой.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сотрудники которого также выехали на поиски, ребенка ищут и с воздуха. Задействованы квадрокоптеры, два вертолета – от полиции и росгвардии, а также три легкомоторных частных самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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