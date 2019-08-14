3-летнего малыша, заблудившегося в лесу в Омской области, ищут уже более 400 человек

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-14T08:24:25+03:00

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3-летнего Колю Бархатова, потерявшегося в омском лесу, продолжают искать более 400 человек и вертолет. Поиски ребенка осложняются заболоченностью местности.

Напомним, вчера, 13 августа, в 18.40 в полицию поступила информация о том, что в районе села Новологиново пропал трехлетний Коля Бархатов. Предварительно установлено, что родственники мальчика пошли собирать в лесу ягоды, а его оставили в машине. Когда вернулись, малыша нигде не было.

Фото: vk.com/55mvd

Колю всю ночь искали местные жители, волонтеры и полиция. Также вчера был объявлен срочный сбор добровольцев на поиски ребенка. Из Омска на место выехало несколько автобусов и машин с волонтерами.

Сообщается, что по-прежнему требуются люди для розыска Коли. Форма одежды – лес. Уточняется, что нужно будет прочесывать заболоченные участки. Приветствуется яркий жилет. С собой необходимо взять еду, фонарик, батарейки и рации при наличии.

Фото: vk.com/55mvd

– Поиски мальчика не прекращались всю ночь, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники большереченского отдела полиции и отделов полиции соседних районов проходили цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Вместе с полицейскими малыша искали местные жители, люди, приехавшие с разных районов области, волонтеры, в том числе из отрядов «Доброспас-Омск» и «Лиза Алерт». Всего задействовалось около 400 человек.

Фото: vk.com/55mvd

Сейчас к поискам продолжают присоединяться неравнодушные омичи и жители других регионов. Полицейские проводят инструктажи, разъясняют порядок прохождения лесной территории, которое осложняется заболоченностью местности. Периметр поисков увеличивается.

Также к розыску Коли Бархатова привлечен вертолет Управления Росгвардии по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU