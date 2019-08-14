Пропавшего в лесу Омской области 3-летнего Колю ищут два вертолета

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-14T09:52:00+03:00

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"Комсомолка" уже писала о ЧП в Большеречье. Там в лесу вечером 13 августа потерялся 3-летний Коля Бархатов. Мальчик с семьей приехал за ягодой. Ребенка оставили в машине, а сами отправились в лес. Когда взрослые вернулись, мальчика уже не было. Семья обратилась в полицию. Следственный комитет уже завел уголовное дело.

Сейчас в Большеречье уже приехали волонтеры из Омска. На месте работают все: росгвардия, полиция, волонтеры, лесники, местные жители. Лес для поисков очень сложный: высокая трава, болота, все это осложняет операцию. К тому же в этой местности проблема с сотовой связью, которая так необходима поисковикам.

Ищут Колю и с воздуха. Свои вертолеты к месту поисков отправили в Росгвардии, и в полиции. Ребенок один провел в лесу уже почти сутки. Тут водятся дикие животные, а ночами очень холодно. Этой ночью, например, температура опустилась до ...+11 градусов. Но все верят, что с малышом все хорошо и его найдут живым.

ИСТОЧНИК KP.RU