В Омской области в лесу потерялся 3-летний мальчик

13 Авг. 19:49 2019-08-13T19:50:12+03:00

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О ЧП сообщили сегодня в полицию Большеречья. Родители 3-летнего Коли Бархатова обратились в отделение с заявлением о пропаже ребенка. Как пояснила семья мальчика, он потерялся во время поездки в лес. Вместе со взрослыми ребенок собирал ягоды. В какой-то момент он пропал из виду родственников.

- По тревоге поднят личный состав ОМВД России по Большереченскому району. Привлечены полицейские кинологи Тарского района. К поискам малыша также подключились местные жители, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас мальчика ищут. Осложняет поиски темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU