В Омской области в лесу потерялся 3-летний мальчик
По тревоге поднята полиция - ребенка ищут
Коля потерялся, когда семья собирала в лесу ягоды.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:
О ЧП сообщили сегодня в полицию Большеречья. Родители 3-летнего Коли Бархатова обратились в отделение с заявлением о пропаже ребенка. Как пояснила семья мальчика, он потерялся во время поездки в лес. Вместе со взрослыми ребенок собирал ягоды. В какой-то момент он пропал из виду родственников.
- По тревоге поднят личный состав ОМВД России по Большереченскому району. Привлечены полицейские кинологи Тарского района. К поискам малыша также подключились местные жители, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сейчас мальчика ищут. Осложняет поиски темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU