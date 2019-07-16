«Я не помню, куда выстрелил»: «омский мимино» рассказал, как убивал напарника

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-16T07:18:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Вадим Остапов, известный как «омский мимино», сознался в убийстве на почве ревности, несмотря на то, что в первые дни он яро отрицал свою причастность к преступлению. Однако все изменил полиграф и правильный подход следователя, после беседы с которым Остапов во всем признался.

Напомним, Вадим Остапов прославился несколькими годами ранее, когда бесплатно подвозил всех желающих из села до города. Тогда на него жаловались конкуренты, у которых он отбирал часть бизнеса, его даже оштрафовали на крупную сумму. Однако через некоторое время имя Остапова вновь появилось в омских СМИ – на этот раз его обвиняли в убийстве. На трассе нашли тело коллеги и знакомого Остапова – Алексея Чернышова, он был убит выстрелом в голову. Все местные сразу указали на то, что это сделал Остапов, который приревновал свою жену к Чернышову. Тем более, что Остапов уже сидел за подобное преступление.

- Я достал обрез. И вот с такого расстояния примерно произвел выстрел. Куда именно, я не запомнил. Перед выстрелом специально я не прицелился, - говорит Вадим Остапов на виде, опубликованное «12 каналом».

Также он рассказал, что специально пытался запутать следователей и выставить все, как самоубийство. Он оставил в кармане Чернышова патрон и ружье на месте преступления. Однако, как и любой преступник, он наделал много ошибок, которые вскоре вывели следователей на убийцу.

ИСТОЧНИК KP.RU