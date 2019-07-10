«Омского Мимино», бесплатно возившего людей на маршрутке, подозревают в убийстве из ревности

Сегодня днем в социальных сетях появилась информация о том, что на трассе «Азово-Шербакуль» обнаружили труп мужчины. Проезжающие мимо водители увидели множество машин, полицейских и следователей. Очевидцы рассказали, что погибший мужчина работал водителем «Газели» и его с огнестрельным ранением нашли в «Газели» трассе. Позже информацию подтвердили и в следственном комитете.

- Исходя из результатов осмотра места происшествия и опросов свидетелей выдвинуты и проверяются версии: убийство на почве ревности и самоубийство, - рассказала старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

«Комсомолке» стало известно имя главного подозреваемого в убийстве. Им стал азовский маршрутчик Вадим Остапов. Его подозревают в убийстве коллеги на почве ревности, якобы Остапов убил мужчину, с которым ему изменяла его жена.

Напомним, Остапов омичам он известен как «Омский мимино», подвозивший бесплатно жителей села Трубецкое. Регулярные автобусы в село и несколько соседних деревень отменили. Водители маршруток сюда заезжали нечасто – приходилось делать крюк в 15 километров из-за нескольких пассажиров. Именно поэтому Остапов не отказывал никому - возил бабушек и беременных в больницы, студентов - на учебу. Желающих оказалось много и в местной администрации сделали специальные талончики на бесплатную поездку. Это и возмутило других маршрутчиков - они были уверены, если бы самозваный конкурент не возил их даром, бабушки были бы вынуждены ездить за деньги в их машинах. Омича проверяли различные инстанции, но нарушений тогда так и не нашли.

Сейчас Остапова допрашивают следователи. Однако он уже написал на своей страничке в Facebook, что он ни в чем не виноват.

- Меня обвиняют в преступлении, которое я не совершал - убийство в Азово. Если получится чем-то поддержать, очень буду благодарен, - сказал маршрутчик.

Местные жители поговаривают, что об изменах жены Остапова говорили во всем селе, и они даже предупреждали женщину что, это может плохо кончиться.

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