Удалось восстановить хронологию событий дня, когда «Омский Мимино» расправился с напарником

К сожалению, какой бы чудовищной ни выглядело завершение истории с «Омским Мимино», судя по всему, это правда. Факты – вещь упрямая, и они не на стороне Вадима Остапова. Напомним, водитель маршрутки прославился тем, что бесплатно возил в город бабушек и всех нуждающихся. Но вскоре дела у него разладились. Из-за многочисленных чиновничьих препон сначала потерял работу сам Остапов, потом разорилась небольшая пекарня его второй жены. Вероятно, в этот момент между супругами, которые воспитывают маленького сына, и пробежала черная кошка.

По селу Трубецкое поползли слухи, мол, молодая жена Остапова уже совсем не по-дружески общается с приятелем и напарником мужа - тем самым, у кого в свое время Вадим арендовал машину. Об этом знала даже жена погибшего, но разводиться пара, прожившая много лет, не собиралась. Конечно, отголоски сплетен в небольшой деревне доходили и до считавшего себя обманутым Остапова. Когда на прошлой неделе нашли тело 50-летнего мужчины с огнестрельным ранением, почти все знакомые сразу заподозрили Вадима.

Сначала у следствия было две версии: убийство и самоубийство. Выстрел был произведен в голову с такого близкого расстояния, что определить, кто именно его произвел - сам погибший или другой человек - было невозможно. Кроме того, убийца попытался замести следы - в машину рядом с трупом подкинул патроны и оружие.

Все разрешила проверка на детекторе лжи, которая показала, что Вадим обманывает.

- А дальше следователю удалось найти к нему правильный психологический подход, - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. - Остапов признался в присутствии своего адвоката и полностью добровольно. Он рассказал, что готовился к преступлению заранее. После во время следственного эксперимента он показал, как сделал из охотничьего ружья обрез, где его пристреливал в течение нескольких дней, как стрелял в соперника в машине. Указал место, где спрятал отрезанный ствол. Там его и нашли.

Сейчас следователям удалось уже почти полностью восстановить события того рокового дня. Накануне Вадим договорился с напарником ехать на его маршрутке вместе в город. Компаньон сидел за рулем, Остапов - на пассажирском сиденье рядом. Когда они выехали на трассу, ревнивец достал заранее приготовленный обрез и выстрелил в упор. Погибший, вероятно, даже не успел осознать, что случилось. После этого Вадим положил патрон и оружие возле погибшего, а вещи, в которых был в тот момент, просто бросил в своем доме. Их следователи найдут при обыске. А позже, в лесу неподалеку, - и спрятанный ствол ружья.

Сейчас предполагаемого убийцу отправили на 2 месяца в СИЗО, а его супругу в деревне Трубецкое начали атаковать журналисты. Чтобы отбиться от них и как-то защитить от любопытствующих своего маленького сынишку, Татьяне даже пришлось вызывать полицию.

Тем временем, если вину Вадима Остапова докажут, он сможет увидеть своего ребенка уже совсем взрослым. Ему грозит до 15 лет колонии. Это с учетом того, что мужчина уже отбывал наказание за тяжкое преступление. По несчастливому стечению обстоятельств, почти такой же случай произошел с ним и в первом браке. Остапов заподозрил первую жену в измене и нанес своему сопернику, оказавшемуся полицейским, несколько ножевых ранений. В тот раз пострадавший, хоть и получил тяжелые увечья, выжил. В этот раз история закончилась трагедией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семья омского Мимино, у которого забрали «газель», находится на грани разорения (Подробнее...)

Конкуренты омского Мимино, бесплатно возившего соседей, тоже ввели льготы для бабушек (Подробнее...)

Омского Мимино, бесплатно возившего соседей, оштрафовали на 50 тысяч (Далее...)

Прокуратура разрешила «омскому Мимино» возить сельчан бесплатно (Далее... )