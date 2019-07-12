«Омскому мимино», возившему односельчан бесплатно на маршрутке, после полиграфа предъявили обвинение в убийстве

История с убийством потрясла город несколько дней назад. На трассе «Омск-Щербакуль» в Азовском районе автомобилисты заметили на обочине «Форд-Транзит», в котором лежал труп 50-летнего мужчины, местного жителя. У мужчины была прострелена голова, вокруг все было залито кровью. Приехавшие следователи после осмотра места происшествия выдвинули две версии – убийство и самоубийство. Причем вторая версия изначально следователями рассматривалась как приоритетная.

Однако местные жители расставили все на свои места – они сразу указали на местного жителя – Вадима Остапова, больше известного, как «омский мимино» за то, что он подвозил местных жителей до города бесплатно. Местные подумали на Остапова по двум причинам, во-первых, у него уже был срок за убийство, а во-вторых, его жена по слухам «гуляла» с убитым мужчиной.

Сразу же после того, как поползли слухи, сам Вадим написал у себя на страничке в Facebook, о том, что он не виноват.

- Меня обвиняют в преступлении, которое я не совершал (убийство), в Азово. Если получится чем-то поддержать, очень буду благодарен, - сказал Остапов.

Однако следователи после опросов местных жителей решили проверить Остапова на полиграфе, чтобы убедиться, причастен он к преступлению или нет. Полиграф показал, что Остапов лукавит, к тому же в доме у него нашли обрезанный ствол от охотничьего ружья. Предварительно, именно из него и был убит мужчина, найденный омичами на дороге.

- По месту жительства заподозренного лица, в ходе которого следователями был найден в потайном месте обрезанный ствол от охотничьего ружья, обнаруженного на месте преступления в автомобиле потерпевшего, был задержан в качестве подозреваемого водитель маршрутного такси, прозванный корреспондентами СМИ омским Мимино, - рассказали «Комсомолке» в следственном комитете.

Сегодня Остапову будут предъявлять обвинение в убийстве, после этого его, вероятно, отправят в СИЗО.

Тем временем, на сайте change.org появилась петиция с просьбой поддержать Остапова и помочь ему с хорошим адвокатом. Петицию уже подписали больше 230 тысяч человек.

«Омский мимино» известен не только в Омске, но и по всей стране за свою доброту, именно поэтому люди вступились за омича и считают, что он невиновен. Напомним, он бесплатно подвозил жителей села Трубецкое, когда там отменили автобусы, а водители маршруток сюда заезжали нечасто. Именно поэтому Остапов не отказывал никому - возил бабушек и беременных в больницы, студентов - на учебу. Это и возмутило других маршрутчиков - они были уверены, если бы самозваный конкурент не возил их даром, бабушки были бы вынуждены ездить за деньги в их машинах. Омича проверяли различные инстанции, но нарушений тогда так и не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семья омского Мимино, у которого забрали «газель», находится на грани разорения (Подробнее...)

Конкуренты омского Мимино, бесплатно возившего соседей, тоже ввели льготы для бабушек (Подробнее...)

Омского Мимино, бесплатно возившего соседей, оштрафовали на 50 тысяч (Далее...)

Прокуратура разрешила «омскому Мимино» возить сельчан бесплатно (Далее... )