2019-07-12T07:55:24+03:00
Общество

«Омскому мимино», возившему односельчан бесплатно на маршрутке, после полиграфа предъявили обвинение в убийстве

Тем временем, люди собирают подписи в его поддержку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Вадима Остапова уже задержалиВадима Остапова уже задержалиФото: facebook.com
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История с убийством потрясла город несколько дней назад. На трассе «Омск-Щербакуль» в Азовском районе автомобилисты заметили на обочине «Форд-Транзит», в котором лежал труп 50-летнего мужчины, местного жителя. У мужчины была прострелена голова, вокруг все было залито кровью. Приехавшие следователи после осмотра места происшествия выдвинули две версии – убийство и самоубийство. Причем вторая версия изначально следователями рассматривалась как приоритетная.

Однако местные жители расставили все на свои места – они сразу указали на местного жителя – Вадима Остапова, больше известного, как «омский мимино» за то, что он подвозил местных жителей до города бесплатно. Местные подумали на Остапова по двум причинам, во-первых, у него уже был срок за убийство, а во-вторых, его жена по слухам «гуляла» с убитым мужчиной.

Сразу же после того, как поползли слухи, сам Вадим написал у себя на страничке в Facebook, о том, что он не виноват.

- Меня обвиняют в преступлении, которое я не совершал (убийство), в Азово. Если получится чем-то поддержать, очень буду благодарен, - сказал Остапов.

Однако следователи после опросов местных жителей решили проверить Остапова на полиграфе, чтобы убедиться, причастен он к преступлению или нет. Полиграф показал, что Остапов лукавит, к тому же в доме у него нашли обрезанный ствол от охотничьего ружья. Предварительно, именно из него и был убит мужчина, найденный омичами на дороге.

- По месту жительства заподозренного лица, в ходе которого следователями был найден в потайном месте обрезанный ствол от охотничьего ружья, обнаруженного на месте преступления в автомобиле потерпевшего, был задержан в качестве подозреваемого водитель маршрутного такси, прозванный корреспондентами СМИ омским Мимино, - рассказали «Комсомолке» в следственном комитете.

Сегодня Остапову будут предъявлять обвинение в убийстве, после этого его, вероятно, отправят в СИЗО.

Тем временем, на сайте change.org появилась петиция с просьбой поддержать Остапова и помочь ему с хорошим адвокатом. Петицию уже подписали больше 230 тысяч человек.

«Омский мимино» известен не только в Омске, но и по всей стране за свою доброту, именно поэтому люди вступились за омича и считают, что он невиновен. Напомним, он бесплатно подвозил жителей села Трубецкое, когда там отменили автобусы, а водители маршруток сюда заезжали нечасто. Именно поэтому Остапов не отказывал никому - возил бабушек и беременных в больницы, студентов - на учебу. Это и возмутило других маршрутчиков - они были уверены, если бы самозваный конкурент не возил их даром, бабушки были бы вынуждены ездить за деньги в их машинах. Омича проверяли различные инстанции, но нарушений тогда так и не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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