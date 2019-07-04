2019-07-04T10:19:56+03:00
Общество

В Омске тариф на мусор снизят в два раза после «прямой линии» Путина

Об этом президенту сообщила ФАС
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Проблема завышенных тарифов на мусор в Омской области прозвучала на всю страну во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Омич Роман Дмитриев дозвонился президенту и сообщил, что цены на вывоз мусора выросли в два раза с начала мусорной реформы. Региональный оператор выставил счет на вывоз отходов в 133 рубля, затем, правда, эту цифру несколько уменьшили, однако и она оказалась завышенной.

После звонка президенту тарифы на вывоз мусора в Омске проверяла Федеральная антимонопольная служба. Об итогах проверки накануне доложили президенту.

- Есть вопиющие случаи, о которых в том числе говорилось на «Прямой линии», в частности, в Омской области, когда соответствующий тариф завышен более чем в два раза. И логистическая составляющая там определена более чем в 90 процентов, - доложил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьев.

Артемьев подтвердил, что тариф в Омске и области в ближайшее время снизят

- Мы провели там проверку, выдали соответствующие предписания. К счастью, мы такое право выдавать предписания полгода назад получили. Они обязаны его исполнить, и они его исполнят в ближайшие дни. Тариф будет снижен практически в два раза, - сказал глава ФАС.

Путин на это ответил, что такие вопросы должны контролироваться без звонка президенту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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