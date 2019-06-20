Пожаловавшийся Путину омич - "Комсомолке": "У нас на всю улицу привозят один бак!"

Сегодня проходит прямая линия Владимира Путина. Одним из первых на нее дозвонился 40-летний омич Роман Дмитриев. Мужчина пожаловался, что его семья получает квитанции за вывоз мусора, но на деле свалка лежит на обочине улицы. Президент ответил, что ФАС должна провести проверку по данному факту.

"Комсомолка" пообщалась с Романом Дмитриевым и узнала, почему он решил позвонить главе страны.

- Вы решились на этот звонок не просто так, для Вас это больная тема?

- Да, для меня это больная тема, особенно сейчас летом, когда становится жарко и весь мусор, все накопленные продукты гниют и издают запах. У нас в частном секторе контейнерной площадки вообще нет. Мы копим мусор, вот на видео видна куча мусора. Кто-то выбрасывает туда, кто-то у себя складывает, потом раз в месяц привозят большой контейнер. Я живу на 7-ой Кировской, раз в месяц привозят туда контейнер, мы выбрасываем накопившийся мусор. В другие недели привозят на 9-ю на 10-ю Кировскую контейнер, и так они чередуют. И это происходит раз в месяц, сами понимаете, один бак на всю улицу.

Получается, один сосед добропорядочно копит мусор у себя во дворе, а другой сбрасывает его в канаву. Например, у нас на улице стоит колодец, и недобросовестные соседи скидывают туда мусор. Я потом из этого кольца пакеты вытаскиваю, чтобы выбросить в бак. И это везде в Старом Кировске. Достаточно проехать по любой улице – мешки возле каждого дома стоят вдоль дороги. Это какое-то безобразие. Да, так было всегда, но платить стали больше. Ладно 90 рублей в месяц , даже 133 рубля я заплатил думаю, что будет дальше. Приходит опять квитанция – 266 рублей.

Фото: скриншот видео

- Это Вам посчитали на двоих прописанных.

- От меня никаких действий не было. Что-то произошло, чтобы повысить эти цены?

- Смотрели прямую линию?

- Я сам прямую линию не смотрел, я на работе сейчас, водителем работаю. Но мне позвонили после того, как увидели меня на экране. Сначала позвонила теща, сестра жены, жена тоже.

- Как думаете, что-то изменится после ответа президента?

- Не знаю, не уверен.

- Вы сейчас станете героем всей улицы...

- Я для себя в первую очередь это делал. Мне это геройство не очень интересно.

- Готовы к тому, что у вас на улице стройка загремит, кто-то из администрации приедет, как это бывает после эфиров?

- Если бак поставят, то ради бога! Я думаю, вся улица будет рада!

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ ГОРОДА

Мэр Оксана Фадина:

- К сожалению, сегодня такие обращения могли бы быть отправлены из других микрорайонов города. Ситуация, действительно, складывается непростая. А если говорить прямо — напряженная. Не во всем мы находим общий язык с региональным оператором ООО «Магнит». Ежедневно проводятся окружные штабы. Работает общественный контроль. Очень много нареканий. Часто они повторяются по одним и тем же адресам. Напомню, что губернатор на одном из заседаний Правительства уже акцентировал внимание уполномоченных органов власти: если региональный оператор не справляется с поставленной задачей - расторгайте договор. Но пока этого не произошло. Чтобы не допустить ухудшения ситуации мы на муниципальном уровне оказываем максимальное содействие. Отмечу, в настоящее время идет пересмотр норматива мусоронакопления. В эфире прямой линии президента мы все увидели, что мусорная реформа буксует по всей стране, а не исключительно в Омской области. Этим обеспокоены и президент, и губернатор, и мэр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/715696" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о росте тарифов.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

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