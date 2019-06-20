После звонка Путину убрали свалку, на которую пожаловался омич

Сегодня омич Роман Дмитриев дозвонился на прямую линию Владимиру Путину и пожаловался на мусорную реформу. Он рассказал президенту, что на его улице в Старом Кировске отходы жителей вывозят только раз в месяц. Все это время он и его соседи вынуждены копить его дома, а особо безответственные жители устроили свалку прямо на обочине дороги. При этом омичу исправно приходят квитанции за вывоз ТКО.

«Комсомолке» удалось связаться с Романом уже после того, как на его видеообращение ответил президент. Оказалось, что мусор с улицы убрали практически сразу же.

- Конечно, там сейчас нет мусора! Я на работе, мне жена позвонила только что и говорит, что приезжали два грузовика и люди в спецовках быстренько вывезли этот мусор с обочин дороги, - рассказал Роман.

Омич обрадовался тому, что мусор оперативно убрали, однако по его словам – это далеко не решение проблемы. Всей улице хотелось бы, что там установили контейнерную площадку, из которой регулярно вывозили бы мусор.

- Прямая линия у нас не каждый день, чтобы просить убрать мусор, - сетует омич.

Фото: пресс-служба ООО "Магнит"

В пресс-службе регионального мусорного оператора ООО «Магнит» уже отчитались, что свалок на улице нет, сумма в квитанциях, которая возмутила омича, оказалась ошибочной.

- Что касается свалки, которую продемонстрировал Роман Дмитриев, то на записи видно, что это по сути незаконно сваленные кем-то в кучу отходы – стихийная мини свалка. В настоящее время по адресу указанному омичом царит идеальный порядок, и по отзывам местных жителей проблем с вывозом мусора из их жилого сектора не возникало. Что касается слов омича о том, что плата за май у него выросла с со 133 рублей до 266 руб., то по предварительной информации мужчина ошибочно заплатил не той организации за услугу. Сейчас этим вопросом занимаются экономисты регоператора, - рассказали в пресс-службе «Магнита».

Фото: пресс-служба ООО "Магнит"

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