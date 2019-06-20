Регоператор – о жалобе омича, рассказавшего про свалку возле дома: «Там царит идеальный порядок»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-20T16:09:19+03:00

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Официальный комментарий пресс-службы Омич Роман Дмитриев пожаловался в своем видеообращении на Прямую линию президента о сложностях с вывозом мусора. Житель Старого Кировска рассказал, что в частном секторе не хватает санитарных площадок, при этом плата за вывоз мусора для его семьи выросла с 90 до 266 рублей.

Пресс-служба ООО «Магнит» прокомментировала это обращение. Представители регоператора посетовали, что в городе катастрофически не хватает санитарных площадок для сбора мусора. Возчикам приходится собирать пакеты вручную прямо с земли. Но регоператор также за свой счет закупил около 7 тысяч контейнеров. К концу лета, когда будут построены и контейнерные площадки в частном секторе.

– Что касается свалки, которую продемонстрировал Роман Дмитриев, то на записи видно, что это по сути незаконно сваленные кем-то в кучу отходы – стихийная мини-свалка, – сообщает пресс-служба ООО «Магнит». – В настоящее время по адресу, указанному омичом, царит идеальный порядок и по отзывам местных жителей проблем с вывозом мусора из их жилого сектора не возникало. Сейчас часто возникают ситуации, когда люди в соцсетях размещают фотографии свалок, звонят: «Посмотрите, вот она, мусорная реформа в действии». Логисты регионального оператора приезжают на место и выясняется, что свалки эти уже давно существуют, просто именно реформа обнажила проблемы существующие ранее и подтолкнула людей к действиям. Что касается слов омича о том, что плата за май у него выросла с со 133 до 266 рублей, то по предварительной информации мужчина ошибочно заплатил не той организации за услугу. Сейчас этим вопросом занимаются экономисты регоператора.

ИСТОЧНИК KP.RU