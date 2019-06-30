«Дочь раскаивается, что напугала нас»: Мама пропавшей омской школьницы - о разговоре с ней

СЕГОДНЯ 06:04 2019-06-30T06:04:26+03:00

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Наделали шуму две 15-летние школьницы из Омска. После конфликта дома девочки написали прощальную записку и пропали. Подружек искали несколько дней, все это время они не выходили на связь. И в пятницу все-таки нашли в одном из торговых центров Омска. Оказалось, что за эти дни школьницы успели съездить в Новосибирск, где они очень хотели покататься на метро. Передвигались девочки на попутках.

О разговоре с дочерью "Комсомолке" рассказала мама одной из найденных школьниц.

- Дочка раскаивается, что так сильно нас напугала. Говорит, они думали, что о пропавших заявляют в полицию только на третий день и до этого времени можно погулять, - говорит омичка. - На третий они и поехали домой, чтобы проблем не было.

ИСТОЧНИК KP.RU