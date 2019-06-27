«Мам, прости за все плохое. Я хочу облегчить вам жизнь»: В Омске две школьницы оставили прощальные записки и пропали

В Омске пропали две 15-летние девочки – Диана Малышева и Полина Вострухина. Судя по всему, эта история начались еще 24 июня с конфликта между девочками-подростками, гулявшими по «Меге» и охранниками этого развлекательного комплекса. Одна из подруг рассказывает, что девочек якобы заподозрили в том, что попытались в шутку вынести товар из магазина. Но вскоре все прояснилось, инцидент был исчерпан.

В итоге домой они ехали уже поздно вечером. Полина живет в микрорайоне Ясная Поляна, поэтому решили ехать к Диане, которая живет ближе, в районе 1-го Кирпичного завода.

– Я разрешила, мы договорились с мамой Дианы, что на следующий день она даст моей дочери деньги на проезд и отправит домой, – продолжает Татьяна Малышева. – Наутро она ушла на работу, а днем бабушка понесла ей обед. В этот момент девочки и сбежали. На столе оставили две прощальные записки. Мы ждали до вечера, потом всю ночь с другими местными подростками их разыскивали. Обошли все места, где они обычно гуляют, нигде никто ничего не знает. Мне кажется, с ними могло произойти что-то страшное. (Плачет)

Мама одной из девочек предоставила «Комсомолке» записку, которую написала ее дочь перед исчезновением:

– Мам, прости за все плохое, что я тебе сделала в жизни, и спасибо за все хорошее. Я хочу вам облегчить жизнь. Я тебя безумно люблю, – написано на листике, вырванном из ежедневника.

Также стало известно, что перед исчезновением девочки переписывались в соцсети с знакомой и рассказывали, что планируют пойти в местное кафе, которое пользуется дурной славой. После этого они перестали выходить на связь.

Родители подали заявление в полицию. Сейчас ориентировки пропавших школьниц розданы по всем отделам.

Перед уходом Полина оставила для мамы записку.

Приметы Полины Вострухиной: на вид 15 лет, рост 165 см, стрижка каре, темно-русые волосы, острый нос, татуировка на запястье руки в виде мужского имени. На момент была одета в черные спортивные брюки с белыми лампасами или юбку черного цвета с кружевами и белые колготки.

Приметы Дианы Малышевой: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. На момент уход была одета в черную джинсовую куртку, на рукавах замки до локтя, на куртке красно-белая надпись.

Если вы располагаете информацией о местонахождении девушек, сообщите по телефонам 79-25-05, 61-04-04 или 02.