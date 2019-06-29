Омские школьницы, которые оставили прощальные записки и пропали: «Ездили в Новосибирск – кататься на метро»

Благополучно закончилась история поисков двух омских школьниц – 14-летней Полины Вострухиной и 15-летней Дианы Малышевой.

Напомним, девочки пропали несколько дней назад и сильно напугали своих мам, которым оставили прощальные записки. Родные беглянок, полицейские и волонтеры искали их практически круглосуточно. В итоге нашли накануне в «Меге». Но выяснилось, что за это время они успели добраться до Новосибирска и вернуться на попутках обратно.

– Дочь говорит, хотели покататься на метро. Толком не спали, гуляли, ходили в кино. Даже котенка домой привезли, – рассказывает мама одной из девочек Татьяна Вострухина.

Как выяснилось, более 700 км до соседнего города путешественницы проехали на попутках.

– Просто тормозили машины и ехали. Повезло, что в пути встречались порядочные люди. Нас вчера заставили пройти осмотр. Слава богу, все было хорошо.

– Водители же видели, что подростки стоят на дороге. Ни у кого не возникло вопросов, зачем им надо в другой город?

– О людях я тоже самое подумала. Понимают же, что сбежали... Может, не хотели лишних допросов. У нас теперь так...

– Дочь хоть раскаивается, что так сильно вас напугала?

– Конечно. Говорит, они думали, что о пропавших заявляют в полицию только на третий день и до этого времени можно погулять. На третий они и поехали домой, чтобы проблем не было.

Сейчас с Полиной и Дианой все в порядке, они уже находятся дома.

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Также стало известно, что перед исчезновением девочки переписывались в соцсети с знакомой и рассказывали, что планируют пойти в местное кафе, которое пользуется дурной славой. После этого они перестали выходить на связь. (Далее...)