Омских школьниц, оставивших прощальные записки и пропавших, нашли

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-29T07:25:42+03:00

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Напомним, тревогу забили мамы 14-летней Полины Вострухиной и 15-летней Дианы Малышевой. Девочки оставили им прощальные записки и сбежали. Особенную тревогу у родителей вызвало то, что перед исчезновением в переписке с подругой в соцсетях они говорили, что пойдут в кафе. Это злачное место пользуется в городе дурной славой. Семья, волонтеры и полицейские буквально сбились с ног, разыскивая школьниц. Накануне их нашли.

– Сотрудниками патрульной-постовой службы полиции местонахождение девушек установлено в одном из торгово-развлекательных центров города Омска, – рассказали в пресс-службе областного УМВД России. – С ними проводится профилактическая работа по недопущению самовольных уходов, после чего они будут переданы законным представителям. Предварительно, противоправных действий в отношении несовершеннолетних не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU