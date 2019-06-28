После жалобы омича Путину в ФАС начали проверять тарифы на мусор

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-28T14:35:20+03:00

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В Федеральной антимонопольной службе начали проверять тарифы на вывоз мусора в Омске. Проверка началась после обращения омича Романа Дмитриева на прямую линию к Владимиру Путину.

- ФАС России также начала проверку по поступившим жалобам в отношении завышения тарифов на вывоз ТКО, - рассказали «Новому Омску».

Напомним, омич записал видеообращение на прямую линию президенту, которое прозвучало на всю страну. Роман Дмитриев пожаловался на высокие тарифы на вывоз мусора – он обратил внимание, что цены на вывоз резко возросли с марта. При этом качество вывоза мусора не улучшилось – с улицы, где он живет, мусор вывозят только раз в месяц. Путин поручил ФАС разобраться в ситуации с тарифами, также проверку организовал следственный комитет.

Свалку, на которую омич жаловался в своем видеообращении, кстати, убрали уже через несколько минут после того, как Роман выступил на прямой линии. Однако неизвестно,стали ли вывозить мусор с улицы омича чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU