2019-06-25T04:57:44+03:00
Общество

Полежаев просит мэрию Омска благоустроить подходу к будущему Свято-Ильинскому собору

Глава региона также напомнил, что за храм высказался и митрополит
Станислав МУХИН
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Так будет смотреться собор.Так будет смотреться собор.Фото: ВКонтакте
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Продолжается бурление вокруг планов экс-губернатора Леонида Полежаева восстановить Свято-Ильинский собор напротив Музтеатра. Сейчас там стоит маленькая часовня. Против этой идеи резко выступили коммунисты. И не все омичи поддерживают планы политика. Однако сам Полежаев продолжает идти к своей цели. Накануне он выступил с заявлением и попросил мэрию города за свой счет обустроить благоустройства на территории будущего храма.

- Воссоздание храма должно быть органично связано с качественно новыми подходами и в устройстве набережных левого и правого берега реки Оми, расчисткой русла реки, хотя бы между двумя мостами на первом этапе, - рассуждает Леонид Полежаев. - Это создаст новый благоустроенный участок центра города. Предотвратит превращение реки Оми в сточную канаву. Но если храм предполагается строить за счет личных средств граждан, подчеркиваю, «личных», а не народных, на что упирают оппоненты возвращения храма, здесь нужно будет паритетное участие в проекте мэрии города. Благоустраивать реку Омь за личные средства горожане не будут, для этих целей они платят налоги.

Также он отметил, что идею восстановления храма поддержал митрополит.

- На мой взгляд, сейчас важно определить, способны ли омичи отдать должное памяти предков, создававших собор и думавших о нравственности и достоинстве будущих горожан. Нас с Вами, - заключил Полежаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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