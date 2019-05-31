Полежаев - о своем новом храме: Сопротивление на старте не отменит гордости на финише. Так было с Успенским собором
Экс-губернатор заявил, что перспектива восстановления храма Илии Пророка обозримая
В этом месте рядом с памятником Ленину экс-глава региона хочет восстановить собор.Фото: vk.com
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Леонид Полежаев, планирующий восстановить храм Илии Пророка в сквере напротив Музтеатра, высказался о перспективах его строительства.
- Что я думаю о перспективе строительства в Омске храма святого Илии Пророка? Она обозримая, - написано в Instagram политика. - Омичи не слишком любят бег, но сопротивление на старте не отменит гордости на финише. Так было с Успенским собором. Уверен, повторим.
Резко против храма коммунисты. Они обрушились с критикой на Полежаева. А недавно выяснилось, что часть сквера придется вырубать под парковке. По примеру Екатеринбурга омичи начали собирать подписи в защиту зеленой зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU