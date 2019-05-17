Родители омских школьников жалуются: с них собирают деньги на демонтаж штырей на заборах

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-17T12:43:30+03:00

Тем временем в мэрии пригрозили увольнять руководителей, которые распорядятся о таких поборах

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Эта история началась несколько недель назад на территории гимназии № 83. 24 апреля 10-летний мальчик с друзьями бегал по крыше хозпостройки на территории учебного заведения. Когда их начали ругать взрослые, он попытался спрыгнуть на землю. Но, не рассчитал расстояние и упал прямо на металлический забор, пропоров живот.

Вызволять ребенка пришлось сотрудникам МЧС. На скорой его увезли в реанимацию. По счастью, операция прошла успешно, ребенка уже выписали из больницы. Врачи обещают, что инцидент никак не отразится на здоровье маленького пациента в будущем.

А накануне мэр Оксана Фадина потребовала от всех школ демонтировать острые штыри с ограждений. Но директора учебных заведений решили переложить расходы на эти работы на родителей учеников - по крайней мере, омичи жалуются на это в соцсетях.

– Взымать деньги с родителей на проведение работ категорически запрещено, - отреагировали в пресс-службе омской мэрии на эту информацию. Если руководство той или иной школы инициирует сборы, родители могут обратиться в департамент образования.

ИСТОЧНИК KP.RU