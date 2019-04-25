2019-04-25T09:44:40+03:00
Общество

Омский школьник, который упал животом на штырь забора, рассказал как все произошло

Как выяснилось, он не рассчитал расстояние, когда прыгал
Анна МИКУЛА
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Мальчика сняли с забора спасатели.Мальчика сняли с забора спасатели.Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Напомним, ЧП во дворе гимназии № 88 на улице 3-ей Транспортной случилось 24 апреля. В скорую и спасателям поступило пугающее сообщение на заборе висит 12-летний мальчик, которому острием от штыря пропороло живот.

Действовать в этой ситуации пришлось крайне осторожно. Чтобы избежать опасного внутреннего кровотечения, приехавшим на место сотрудникам МЧС пришлось аккуратно отпилить штырь и, не вынимая его, передать ребенка скорой. Сейчас мальчику уже оказали всю необходимую помощь. Но его состояние пока оценивается как тяжелое.

Придя в себя, школьник объяснил, как все произошло.

- Ученики школы № 40 во внеурочное время отправились на территорию школы № 88, где залезли на холодильный склад образовательного учреждения. После того, как сотрудники школы заметили ребят и попросили их спуститься, один из школьников прыгнул с крыши склада и наткнулся на острие забора. На место происшествия были оперативно вызваны сотрудники МЧС и скорая помощь, - прокомментировали случившееся в департаменте образования мэрии Омска.

В региональном Следственном комитете начали проверку по факту несчастного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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