В Омске школьник перелезал через забор и проткнул штырем живот

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-24T14:25:10+03:00

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Все произошло на территории Гимназии № 88 на улице 3-я Транспортная в Октябрьском округе. 10-летний школьник хотел перелезть через забор школы, но не удержался. Мальчик проткнул острым штырем себе живот. Сам он уже не смог слезть с забора, на помощь прохожие вызвали МЧС.

Школьника увезли на скоройФото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Спасатели отпилили болгаркой штырь на заборе и вместе с ним передали школьника врачам скорой, рассказали в пресс-службе МЧС. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи уже организовали проверку по факту случившегося. В региональном следкоме планируют выяснить все обстоятельства произошедшего и установить ответственных за безопасность школьника. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU