В Омске после трагедии с подростком со школьных заборов уберут все острые штыри

СЕГОДНЯ 05:22 2019-05-17T05:22:37+03:00

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Мэр Омска Оксана Фадина поручила исполняющему обязанности директора депобразования Ларисе Ефимовой проверить все школьные заборы. На них не должно быть остроконечных элементов - штырей и пик, всего того, чем могут пораниться дети. Штыри должны демонтировать в ближайшее время.

По всей видимости, такое решение было принято из-за ЧП на территории гимназии №88. В конце апреля группа подростков играла во дворе школы. Один из мальчиков забрался на хозпостройку и стал бегать по крыше. Заметив это, работник школы сделал ему замечание. Мальчик стал спрыгивать с постройки и напоролся животом на острый штырь школьного забора. Ребенку понадобилась помощь спасателей, которые сняли его с забора. Мальчика прооперировали, сейчас он идет на поправку. В следкоме уже организовали проверку, отвечать за травму мальчика будет руководство школы.

ИСТОЧНИК KP.RU