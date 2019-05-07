2019-05-07T08:09:52+03:00
Общество

На руководство омской гимназии, где ученик напоролся на штырь забора, завели дело

Мальчик уже идет на поправку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На руководство омской гимназии, где ученик напоролся на штырь забора, завели делоНа руководство омской гимназии, где ученик напоролся на штырь забора, завели делоФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Трагедия произошла во дворе гимназии № 88. 12-летний ребенок бегал по крыше склада гимназии. Один из работников гимназии стал кричать мальчику, чтобы он слез с крыши и не бегал там. Мальчик, по всей видимости, испугался и неаккуратно спрыгнул с крыши склада, напоровшись на пику металлического забора. Спасать ребенка приехали сотрудники МЧС и скорая, его доставили в больницу и прооперировали. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Следователи после проверок завели уголовное дело. По всей видимости, отвечать придется руководству школы.

- Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц омской гимназии, по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также конкретное виновное лицо, - сообщили в пресс-службе следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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