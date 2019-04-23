2019-04-23T11:24:38+03:00
Происшествия

Появилось видео с мужчиной, спасавшим детей из проруби в Омске

Он пытался помочь детям, но провалился сам [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: СУ СК РФ по Омской областиФото: СУ СК РФ по Омской области
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Происшествие случилось на минувших выходных на пруду на улице 6-я Крайняя. Заброшенный водоем магнитом тянул к себе детей с округи, которые хотели померяться силами на тонком льду. Игры детей на льду привели к трагедии – под лед провалились несколько ребятишек. Двое утонули, одному было всего 8 лет, а второму, Артуру Рахимову, 14. Артур пытался спасти мальчиков, но тоже провалился под лед и утонул.Сейчас подростку собирают деньги на похороны. Другой мальчик спасся, оперившись на Артура и мужчину, подбежавшему на место трагедии.

На место трагедии подоспел Сергей Котов, который с балкона увидел, что ребенок провалился под лед, но когда он прибежал, спасать уже нужно было двух мальчишек.

- Я вышел на балкон покурить и увидел, что девчонка держит пацана в проруби. Побежал туда. Прибежал - девчонка уже была на берегу, видимо, лед обваливался, она сама чуть туда не нырнула. Я скинул одежду, дополз до проруби, начал вытаскивать, а лед обламывается. Я отползаю - не получается его вытащить. Хорошо, что подбежали ребята, накинули шланг мне на ногу, и мы вытащили его все вместе, - рассказал Сергей сотрудникам МЧС.

Самого Сергея с мальчиком, которого он схватил, спасли живущие по соседству подростки, они вытащили их обоих, привязав к ним шланг – так они вытянули их на берег.

Мужчина спас школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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