«Даже не знаю, как понял, что надо делать»: Подросток, спасший двоих людей при трагедии на котловане в Омске, рассказал, как все было

Страшная трагедия произошла 20 апреля на котловане в районе улицы 6-ой Крайней. Несмотря на то, что там находится коттеджный поселок, вокруг цивилизация, водоем был заброшен и, как все опасное, как магнитом тянул к себе местную ребятню. В тот страшный день школьники попытались проверить на прочность подтаявший лед уже с утра. Двое детей провалились недалеко от берега. Девочка выбралась сама, мальчишку вытащил прохожий. Мужчина рассказывает, что даже написал и прикрепил к дереву объявление, что выходить на лед опасно.

Но местная ребятня предупреждение проигнорировала. А покорение льда показалась детям еще интереснее. Как выяснится позже, они поспорили: кто сможет добраться до противоположного берега. Двое восьмилетних мальчишек отправились в это смертельно опасное приключение.

- Я видела все в окно, кричала им, чтобы они остановились, - рассказала «Комсомолке» жительница одного из коттеджей на берегу котлована Алена Никитченко. - Они не слушались и шли дальше, прошли где-то метров пять от берега. Потом вижу: лед под ними растрескался и они начали тонуть. Пока я сбежала со второго этажа, их уже почти не было видно на поверхности.

К сыну женщины Диме Никитченко как раз приехал в гости одноклассник Артемий Жердев - они учатся в девятом классе гимназии № 9. Мальчики в этот момент парились в бане, когда услышали испуганные крики мамы.

- Мы прямо как были, в трусах, выскочили на улицу, - рассказывает Артемий. - Уже не помню, где нашли, но по пути схватили какой-то резиновый водопроводный шланг и побежали к берегу. Потом к нам присоединились еще три наших друга - Иван Куянов, Сергей Аверин и Владимир Зубенко.

Дмитрий Никитченко, Сергей Аверин, Владимир Зубенко и Иван Куянов не растярялись и спасли двоих людей.

На котловане ситуация развивалась стремительно. Спасать тонувших детей уже кинулись двое - взрослый мужчина, личность которого сейчас устанавливают, и 14-летний Артур Рахимов.

- Мы увидели, что мужчина успел подползти к одному из мальчика и схватить его, но под его тяжестью лед начал проседать и они почти уже ушли под воду, - рассказывает Артемий. - Он уже сам захлебывался и кричал: «Помогите!». Решили отправить к ним Ивана - она самый легкий из нас троих, он держался за шланг и полз, мы страховали на берегу. Но шланг оказался коротким, нам тоже пришлось немного выйти на лед. Ваня сумел подползти и привязать шланг к ноге мужчины. Мы с друзьями потихоньку вытащили всех троих на берег.

Когда мальчишки перевели дух и снова посмотрели на котлован, двоих других тонувших мальчиков уже не было видно. Они ушли на дно, треснувшие льдины над ними сомкнулись, и даже непонятно было, где они находятся.

Испуганные люди вызвали на место спасателей. Буквально в 400 метрах от этого места находится пожарная часть. Помощь подоспела очень быстро, но спасать было уже некого. Тела погибших детей смогли найти уже только водолазы.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова.

ЗВОНОК МАМЕ ЮНОГО СПАСАТЕЛЯ

«Я только потом поняла, в какой он находился опасности»

Марина ЖЕРДЕВА:

- Я только сейчас понимаю, какой страшной опасности подвергался мой сын! Но очень горжусь, что он оказался настоящим человеком! Артемий мне потом рассказал, что даже не знает, откуда понял, как спасать тонущих. Они с друзьями просто собрались и правильно распределили роли. Самого худенького отправили ползти по льду, а они с Димой занимаются борьбой, ребята крепкие, поняли, что смогут вытянуть людей на берег. Так все и случилось.

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