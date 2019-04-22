«Когда ползли обратно, под нами начал трескаться»: За два часа до трагедии на котловане в Омске спасли еще одного ребенка

Котлован в районе СибНИИСХоза вырыли еще в середине 1960-х для поливки располагавшихся тут полей. С тех времен почти всю территорию застроили, сам водоем существенно уменьшился, но все-таки остался. По берегам его раскинулся коттеджный поселок, а озеро стало бесхозным. Оно никому не принадлежит и охраняется только с одной стороны - там сейчас строится спорткомплекс.

Местные жители летом купаются в водоеме, зимой иногда катаются на коньках. Никаких особых происшествий там даже старожилы не припомнят. И тут в один день 20 апреля сразу два несчастья - одно за другим.

Первый случай произошел в обед. Местная ребятня решила опробовать уже подтаявший лед на прочность. Тогда трагедии удалось избежать только чудом и благодаря неравнодушию 19-летнего Вадима Поречина.

- Я тут всю жизнь живу, - рассказал рассказал «Комсомолке» Вадим. - Сколько себя помню - озеро было всегда. Мы сами ребятишками тут купались. Но никому и в голову не приходило выходить на лед весной. В тот день я как раз возвращался с работы домой. Смотрю: возле берега крутятся трое местных мальчишек - двоим по семь лет, одному - восемь. Я им запретил выходить на лед. Младшие послушались, а старший только сделал вид. Как я только стал заворачивать за угол улицы, услышал перепуганные крики. Если бы ушел дальше - уже бы ничего не услышал. Оказалось, старший мальчик дошел уже до середины котлована и провалился. Он был в воде уже по горло и кричал уже почти неслышно. Но помощь звали его друзья, оставшиеся на берегу.

Вадим скинул куртку, лег на лед и осторожно пополз к тонувшему ребенку. Когда добрался до него, сразу вытаскивать не стал. Мальчик метался в панике и утопил был их обоих. Его спаситель сначала сказал ему успокоиться, потом протянул руку. Поняв, что уже ничего страшного не случится малыш затих и стал слушать, что ему приказывал Вадим. Едва дыша они вдвоем поползли назад. Все это время лед под ними трещал. Когда они уже почти доползли, снова провалились - уже оба. Но, по счастью, в этом месте было уже неглубоко, и Вадим смог вынести тонувшего мальчика на берег.

- Ставлю его на ноги, а они подкашиваются, - вспоминает Вадим. - Говорит: «Больно!» От холодной воды у него свело ноги судорогой. Тогда я снял с него мокрую куртку, накинул вместо нее свою, лежавшую на берегу. И понес его на руках в тепло. Сначала мы добрались до ближайшего магазина. У меня там знакомые работают, нас там отпоили горячим чаем, обтерли и дали сухую одежду. Потом я выяснил, что мальчика зовут Марк и отвел его домой.

- Родители благодарили вас?

- Не то слово - мама Марка расплакалась, отец держался, но видно было, что тоже сильно испугался. Они и не знали, как меня благодарить. Начали предлагать деньги. Я отказывался. Но соседи ни в какую - сунули в карман и заставили взять. А уже на следующий день мама Марка нашла меня в соцсетях и снова благодарила. Объяснила: тогда так растерялась, что даже нужных слов не смогла сначала подобрать. Мне было очень приятно. Так вот мы и познакомились с нашими новыми соседями.

Чтобы происшествие не повторилось, Вадим написал и прикрепил к дереву объявление, что выходить на озеро уже очень опасно. Но детвора предупреждение проигнорировала. Спустя два часа история - уже с другими участниками - повторилась. К сожалению, этот инцидент закончился гибелью двоих детей.

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