«Заболело сердце, и я просила сына не уезжать»: Мама школьника-героя из Омска, утонувшего в котловане, предчувствовала беду

«Комсомолка» уже писала о геройском поступке 14-летнего омского школьника Артура Рахимова. Ценой своей жизни подросток спас одного из тонувших на котловане в Нефтяниках мальчиков. Вместе с Артуром Погиб еще один ребенок. Мы пообщались с мамой героя.

«ЗА СЕКУНДУ ДО СМЕРТИ СКАЗАЛ СЕСТРЕ: «ПРОСТИ, МАША…»

- В Интернете все почему-то пишут, что тонули трое детей. Все было совсем не так. Днем в этот день незадолго до случившегося мужчина уже спас ребенка из этого котлована. А уже вечером в воду залез еще один мальчик и начал тонуть. За ним бросился его 8-летний друг, но тоже стал уходить на дно. На помощь им и кинулся мой сын, хотя Артура отговаривала его двоюродная сестренка Маша, - рассказ женщины постоянно прерывают слезы. - За счет моего сына из котлована и вылез второй мальчик. А Артур начал уходить под воду. В последние секунды жизни он сказал стоявшей на берегу сестре: «Прости меня, Маша». А спасенный сыном ребенок выскочил из воды, сел на велосипед и уехал. Даже руки не подал. Но я, конечно, не могу его винить – наверняка мальчик и сам был в шоке.

- Родители детей, которые оказались в воде, не пытались с вами связать и сказать спасибо за сына?

- Пока нет. Я знаю, что мама второго утонувшего ребенка очень хотела со мной связать и поблагодарить. Но им, думаю, пока сейчас не до этого. Я все понимаю.

- Каким был Артур?

- Очень хороший ребенок, говорю это не просто как мать. Интересовался историей войны, выяснял, где и не каком фронте воевали его прадеды. Ходил в юнармию при школе.

«ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕМ ПОДАВАТЬ В СУД!»

- Не было предчувствия беды?

- Вы знаете, было. Артур просился поехать на выходные к дедушке в Нефтяники. Я утром встала, и говорю сыну: «У меня что-то так сердце колет, может, ты не поедешь никуда?» Артур еще ответил, мол, вот ты наговариваешь, чтобы я просто остался дома. А потом я думаю: ну здесь у него нет особо друзей, а там двоюродные сестренка и братик. Пускай едет, отпустила (плачет). Он и удочку отцовскую взял с собой. Дед сводил его на Иртыш порыбачить. Понимаете, они с сестренкой около котлована оказались случайно. Гуляли… камешки бросали в воду… И вот…

- Как думаете, кто виноват в трагедии?

- Сейчас мой муж едет с Севера домой. Ему еще сложнее, чем мне. Мы обязательно будем подавать в суд. Тот, кто бросил этот котлован, должен ответить за гибель ребятишек. Яму должны засыпать. Возможно, так мы спасем жизни других детей.